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Dünya

Katil İsrail'den soykırımı Batı Şeria'ya taşıma çabası... BM ateşkesi işaret edip uyardı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, durdurulmaması halinde İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımı işgal altındaki Batı Şeria'ya da taşıyabileceği uyarısında bulundu. Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na saldırı başlattığına işaret eden Albanese İsrail'in Batı Şeria'daki saldırısına tepki göstererek, 'Durdurulmaya zorlanmadığı takdirde, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı Gazze ile sınırlı kalmayacak.' dedi.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 09:50 - Güncelleme:
Katil İsrail'den soykırımı Batı Şeria'ya taşıma çabası... BM ateşkesi işaret edip uyardı
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Albanese, sosyal medya hesabından İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün başlattığı geniş çaplı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na saldırı başlattığına işaret eden Albanese, dünkü saldırılarda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Albanese, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırısına tepki göstererek, "Durdurulmaya zorlanmadığı takdirde, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı Gazze ile sınırlı kalmayacak." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun dün Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı geniş çaplı saldırılarda biri çocuk olmak üzere 10 Filistinli hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Askeri araçların yanı sıra iş makinalarıyla Cenin Mülteci Kampı'na giren İsrail askerlerinin saldırıları sürüyor.

Dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar;

09:37 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, durdurulmaması halinde İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımı işgal altındaki Batı Şeria'ya da taşıyabileceği uyarısında bulundu.

04:50 İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde, yanında çocukları ve eşiyle birlikte aracıyla seyir halindeki bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü bildirildi.

03:12 İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Şuafat Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında bir Filistinliyi, üzerine ateş açarak yaraladı.

02:19 İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Belediyesinin Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, İsrail ordusunun yeni bir askeri saldırı başlatması sonucu, Cenin Mülteci Kampı'ndan 600'den fazla Filistinlinin yerlerinden edildiğini söyledi.

01:14 İngiltere'de hukukçular, geçen hafta sonu Londra Metropolitan Polisinin Filistin'le dayanışma eylemini engellemeye çalışması nedeniyle polislik faaliyetleri hakkında bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

00:47 Hamas yetkililerinden Basim Naim, Hamas'ın Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli grupların uzlaşısıyla bir "teknokrat hükümeti" kurmayı hedeflediğini duyurdu.

00:43 Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın, Filistin tarafında yapılacak tadilat ve düzenlemenin ardından birkaç gün içinde açılacağı belirtildi.

00:18 Gazze'deki Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Yardımcısı Naci Serhan, İsrail'in uyguladığı soykırım nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yüzde 80'inin yıkıldığını ve 300 binden fazla Filistinlinin evsiz kaldığını belirtti.

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