Katil İsrail'den uluslararası sularda Sumud Filosu'na müdahale

İsrail basını, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanmasının uluslararası sularda müdahaleye başladığını iddia etti.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 23:46
İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli bir kaynak, "Gazze'ye yardım filosu gemilerine İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık." ifadesini kullandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir geminin İsrail donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.

Gemilerin, Gazze kıyılarından yüzlerce deniz mili uzaklıkta, Girit Adası açıklarında bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusu, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, donanmanın "Gazze'ye uyguladıkları ablukayı sürdürmekte kararlı olduğunu ve farklı senaryolar için hazırlıklı olduğunu" kaydetti.

İsrail ordusunun, filoya müdahale edip etmediğine ilişkin yanıt vermekten kaçınan İsrail ordu sözcülüğü, konuyu İsrail Dışişleri Bakanlığına yönlendirdi.

AA muhabiri, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden konuya ilişkin henüz herhangi bir yanıt alamadı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açılmıştı.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.

