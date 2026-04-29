İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli bir kaynak, "Gazze'ye yardım filosu gemilerine İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık." ifadesini kullandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir geminin İsrail donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.

Gemilerin, Gazze kıyılarından yüzlerce deniz mili uzaklıkta, Girit Adası açıklarında bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusu, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, donanmanın "Gazze'ye uyguladıkları ablukayı sürdürmekte kararlı olduğunu ve farklı senaryolar için hazırlıklı olduğunu" kaydetti.

İsrail ordusunun, filoya müdahale edip etmediğine ilişkin yanıt vermekten kaçınan İsrail ordu sözcülüğü, konuyu İsrail Dışişleri Bakanlığına yönlendirdi.

AA muhabiri, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden konuya ilişkin henüz herhangi bir yanıt alamadı.

24 TV'de yayınlanan Moderatör Gece'ye bağlanan Türk aktivist Ramazan Tekdemir, Sumud Filosu'ndan son gelişmeleri aktardı.

"Saat 21.50 sularında filonun çevresinde 7 savaş gemisinin görüldüğünü arkadaşlarımız teyit etti. Yaklaşık 3 saattir dronlar aralıksız şekilde üzerimizde uçuyor. Bazı gemilerle bağlantı kuramıyoruz."

Siyonist çetenin yaptığı müdahalenin hukuksuz olduğunu hatırlatan Tekdemir, "Uluslararası hukuku hiçe sayan bir müdahaleyle karşı karşıyayız. Bizler yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bütün dünyaya bir mesaj vermek istiyorum. 2026 Bahar Misyonu Global Sumud Filosu'nun aktivistleri olarak Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek üzere sivil inisiyatif olarak yola çıktık. Bütün dünyaya sizin vesilenizle seslenmek istiyorum. Bu müdahale edenler hangi sıfatla hangi hakla hangi cüretle bu sivil teknelere müdahale ediyor? Bunlara niye kimse dur diyemiyor? Bütün dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz. Dünyadaki bütün halklara seslenmek istiyorum sesinizi yükseltin İsrail'e tepkinizi ortaya koyun. Bu sivil filolara nasıl müdahale edebiliyor bu müdahalesi nasıl yanıtsız kalabiliyor? Sumud filosu dünyanın her yerinden insanların bir araya geldiği bir sivil inisiyatiftir.

İŞTE SUMUD FİLOSU'NDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

30.04.2026 Perşembe

Sumud Filosu: 18 gemi ile irtibat koptu

İtalya Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz'de yolda olan Küresel Sumud Filosu'na ait teknelerin, İsrail donanması tarafından uluslararası sularda durdurulmasına tepki gösterdi.

İspanya'daki Podemos partisinin lideri İone Belarra, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz'de yolda olan Küresel Sumud Filosu'na ait teknelerin Yunanistan açıklarında uluslararası sularda İsrail askeri botları tarafından engellenmesine tepki gösterdi

01:01 Küresel Sumud Filosu, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru Akdeniz'de uluslararası sularda yol alan filoya ait 11 teknesiyle irtibatın kesildiğini duyurdu.

00:51 Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz'de yolda olan Küresel Sumud Filosu'na ait teknelerin Yunanistan açıklarında İsrail askeri botlarınca engellendiği duyuruldu.

29.04.2026 Çarşamba

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'nda İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin kız kardeşi Margaret Connolly'nin de bulunuyor.

Margaret Connolly'den İrlanda Hükümetine çağrı: Lütfen Shannon Havalimanı'nın ABD ordusu tarafından kullanılmasına son verilmesini sağlayın. Havalimanımızın Gazze ve Filistin'i bombalamak için kullanılmasına son verin.

23:56 İsrail basını, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanmasının uluslararası sularda müdahaleye başladığını iddia etti.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu'nun Bahar misyonu, Girit adası batısında Yunanistan kara sularına yaklaşık 54 mil kala İsrail'e ait olduğu belirtilen savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açılmıştı.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.