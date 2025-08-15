İSTANBUL 30°C / 23°C
  Katil İsrail'e tokat gibi cevap: Her akşam televizyonda gördüklerimizden tiksinti duyuyoruz
Dünya

Katil İsrail'e tokat gibi cevap: Her akşam televizyonda gördüklerimizden tiksinti duyuyoruz

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını eleştirmesine tepki göstererek, Avustralya halkının on binlerce insanın ölümüne şahit olduğunu belirtti. Albanese, 'Avustralyalılar, her akşam televizyonda gördüklerinden tiksinti duyuyor.' diye konuştu.

15 Ağustos 2025 Cuma 12:55
Katil İsrail'e tokat gibi cevap: Her akşam televizyonda gördüklerimizden tiksinti duyuyoruz
Avustralya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Albanese, konuk olduğu bir radyo programında Huckabee'nin Avustralya'ya yönelik eleştirilerine ilişkin konuştu.

Albanese, Avustralya'nın Filistin devletini tanıma kararının "hayal kırıklığıyla" karşılandığını savunan Huckabee'nin, Avustralya'nın değil İsrail'in büyükelçisi olduğunun altını çizdi.

Görevinin Avustralya ve halkının çıkarlarını gözetmek olduğunu belirten Albanese, "Avustralyalılar, her akşam televizyonda gördüklerinden tiksinti duyuyor. On binlerce insanın ölümüne şahit oldular. Çocukların aç kalması ve insani yardım sırası beklerken aileleriyle birlikte hayatlarını kaybetmesi, onlarda şaşırtıcı olmayan bir şekilde insani tepkiye yol açtı." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki sorunun uzun yıllardır devam ettiğine işaret eden Albanese, "şiddet döngüsünü sona erdirmek ve barış görüşmelerini ilerletmek" için küresel çapta bir ivme oluştuğu değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 776 Filistinli hayatını kaybetti, 154 bin 906 kişi yaralandı.

- AVUSTRALYA'NIN FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMA KARARI VE HUCKABEE'NİN TEPKİSİ

Avustralya Başbakanı Albanese, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de olanları inkar ettiğini belirtmiş ve eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamıştı.

ABC'nin haberine göre, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise Avustralya'nın Filistin devletini tanıma kararının ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki üst düzey yetkililer tarafından "hayal kırıklığı ve tiksintiyle" karşılandığını savunmuştu.

Huckabee, Avustralya'nın söz konusu kararının zamanlamasını eleştirerek, "İsrail'in en yakın ortağı olarak, önceden bilgilendirilmeyi beklerdik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

