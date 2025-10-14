İsrailli avukat Daniel Seidemann, TRT World'de Andrea Sanke'nin sunumuyla ekranlara gelen "State of the World" programına katıldı. İsrail hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Seidemann, İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaştığını vurguladı.

"İSRAİL İÇİN TSUNAMİ YAKLAŞIYOR"

İsrail'e yönelik uluslararası desteğin çöktüğünü ve en kötüsünün henüz yaşanmadığını söyleyen Seidemann, "Tsunami yaklaşıyor, geride kalmadı." dedi.

Gazetecilerin Gazze'ye girmesinin ardından İsrail zulmünün daha net görüleceğini ifade eden Seidemann, bunun Tel Aviv'e desteği daha da azaltacağına dikkat çekti.

"GAZETECİLERİN GAZZE'YE GİRMESİYLE MANZARA GÖZLER ÖNÜNE SERİLECEK"

Gazze'deki yıkımın boyutuna dikkat çeken Seidemann, "Gazetecilerin Gazze'ye girmesine izin verildiğinde ve yıkımın boyutuna yeterince şahit olmadığımız bir şekilde yakından tanık olduğumuzda, Gazze, Hiroşima, Nagazaki, Dresden ve bir ay manzarası gibi görünecek. Bu, İsrail'e verilen destekteki asıl büyük çöküşün henüz önümüzde olabileceği anlamına geliyor." dedi.

ACI TABLOYU AÇIKLAMIŞTI

3 hafta önce İsrail'in Gazze soykırıma ilişkin konuşan BM Özel Raportörü Francesca Albanese, katliam istatistiklerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek gerçek can kaybı sayısının açıklanan rakamdan on kat daha fazla olduğunu vurgulamıştı.

BM Özel Raportörü Francesca Albanese açıklamalarında, "Aslında, 680 bin sayısını düşünmeye başlamalıyız. Çünkü bazı akademisyenler ve bilim insanları Gazze'deki gerçek ölüm sayısının bu olduğunu iddia ediyor. Özellikle araştırmacıların ve diğer herkesin işgal altındaki Filistin topraklarına, Gazze Şeridi'ne giriş yasağı devam ettikçe, bunu kanıtlamak da çürütmek de zor. Ancak bu sayı doğrulanırsa, bunun 380 bini 5 yaş altındaki bebeklerdir." demişti.