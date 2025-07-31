The Washington Post'un internet sitesinde, X hesabında ve gazetesinde Gazze'de hayatını kaybeden 60 bin kişi içerisindeki çocukların isimleri anıldı.

Saldırılarda öldürülen bazı çocukların fotoğrafları ve onlara dair kısa açıklamaların yer verildiği listenin site versiyonunda, ilk doğum gününü kutlayamadan 70 günlükken yaşamını yitiren Sannd Abu al-Shaer ile büyüdüğünde çocuk doktoru olmanın hayalini kuran 5 yaşındaki ağabeyi Tariq Abu al-Shaer'in fotoğraf ve hikayelerine yer verildi.

Sitedeki listede isimleri yer alan çocuklardan 900'ünden fazlasının ilk doğum gününü kutlayamadan öldürüldüğü belirtilirken okuyucu, listenin ortasına bile ulaşamadan "Bu noktaya kadar verilen isimler, Ekim 2023'ten bu yana öldürülen çocukların yüzde 1'inden daha azını temsil etmektedir." uyarısı görüldü.

5 yaşındaki Hind Rajab ve 15 yaşındaki kuzeni Layan Hamada'nın isimlerinin bulunduğu listede iki çocuğun ve aile üyelerinin İsrail tarafından öldürülme anları şöyle anlatıldı:

"Hind son saatlerini, altı akrabasının cesetleriyle çevrili, kurşunlarla dolu bir arabada sıkışıp kalarak ve umutsuzca yardım çağrıları yaparak geçirdi. Üç saat boyunca bir Kızılay operatörü hatta kaldı, Kur'an okudu ve bir İsrail tankı araca yaklaşırken onu teselli etti. 'Gelin beni alın, çabuk,' diye yalvardı. On iki gün sonra Hind ölü bulundu.

Hind'in kuzeni Layan, Hind dışında arabada hayatta kalan son kişiydi. Layan son telefon görüşmesinde acil durum operatörüne 'Bize ateş ediyorlar. Tank yanımda.' Saniyeler sonra, iki el ateş halinde düzinelerce silah sesi duyuldu."

2023 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden 18 yaşından küçük Gazzeli çocukların grafiklerinin verildiği haberde, 10 yaşından küçük 9 bin 327 çocuğun öldüğü ve ölenlerin yüzde 31'inin çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gazetenin X paylaşımlarında ise 18 paylaşıma yer verilen bir dizi oluşturuldu. Bu dizinin sonunda buradaki isimlerin İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sadece 180 çocuğun isimlerinin olduğu belirtildi.

İsrail'in, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı düzenlemelerde, Philadelphi Koridoru ile Gazze'deki tampon bölgelerden çekilmeyi ve Refah Sınır Kapısını açmayı reddettiği belirtildi.

İsrail basınında, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına verdiği yanıtta yapılan ve arabuluculara iletilen değişikliklerin ayrıntıları paylaşıldı.

Kanal 13 Televizyonunun haberine göre, İsrail, Philadelphi Koridoru ile "devletin, Gazze sınırındaki İsrail yerleşimlerinin güvenliğini sağlama kapasitesini zayıflatacağı iddiasıyla" Gazze'de sınır boyu uzanan tampon bölgelerden çekilmeyi reddetti.

Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın Filistinli esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili taleplerine de "çok sayıda Filistinlinin serbest bırakılmasının, Gazze'deki İsrailli esirlerle ilgili bir anlaşmaya varılmasına olanak sağlamayacağı" iddiasıyla karşı çıktı.

İsrail, Hamas'ın, "Refah Sınır Kapısının açılması ve insani yardım dağıtım mekanizmasının değiştirilmesi talebini" de kesin bir dille reddetti.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre ise Hamas'ın, "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na bağlı yardım dağıtım merkezlerinin kapatılması ve Birleşmiş Milletler aracılığıyla eski dağıtım mekanizmasının sürdürülmesi" talebini kabul etmedi.

İsrail ayrıca, ölü esirlere karşılık Filistinli esir ve mahkumları serbest bırakma, Gazze'deki tampon bölgenin daraltılması ve ordunun Han Yunus ve Refah'ın büyük bölümünden çekilme talebini de onaylamadı.

Kanal 13 Televizyonunun haberine göre de İsrail, arabuluculara ilettiği taslakta, askeri güçlerinin önemli bir kısmını 60 gün içinde (ateşkes süresi) geri çekmeye hazır olduğunu ancak savaşı sonlandırmaya hazır olmadığını iletti.

İsrail basınında ayrıntıları yer alan "ateşkes anlaşmasıyla ilgili bu taslağa" Hamas'tan henüz cevap gelmedi.

- MÜZAKERE SÜRECİNDE YAŞANAN TIKANIKLIK

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Mısır ile Katar 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki müzakerelerin istişare amacıyla askıya alınmasının normal bir durum olduğunu bildirmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, insani yardım girişlerine getirdiği engel ve kısıtlamalar nedeniyle açlıktan ölümlerin arttığı Gazze'de yardım alabilmek için toplanan Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.

İsrail ordusunun şiddetli saldırılarının yanı sıra insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze'de bir kişinin daha açlık sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) paylaştığı görüntü, Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz ve Filistinlilerin yardım almak için ölümle yüz yüze kalmasını gözler önüne seriyor.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsrail'e yönelik ekonomik baskının artırılması gerektiğini belirtirken Gazze'ye acil yardım ulaştırmak amacıyla Avrupa Birliğinden (AB) ticaret anlaşmasını dondurarak İsrail'e ekonomik baskı yapmasını istedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e, ülkedeki 200'den fazla ünlü isim "Gazze'nin ölmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu.

ABD'de realist dış politika akımının önde gelen isimlerinden, Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü ve "İsrail Lobisi" kitabının yazarlarından John Mearsheimer, İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini ve ABD'nin de bu soykırıma ortak olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kanal 14 televizyonunda, Gazze Şeridi'nde 4 yaşındaki kızı açlıktan ölen Filistinli anneyle dalga geçildi.

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de gönüllü çalıştıktan sonra ülkesi İngiltere'ye dönen ortopedi cerrahı Graeme Groom, Gazze'de açlığın felaket boyutlara ulaştığını belirterek, çocukların karınlarını yalnızca tuz ve suyla doldurarak uyumaya çalıştığını anlattı.

İsveç Uluslararası Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Benjamin Dousa, İsrail'in Gazze'de insani yardım ambargosuna işaret ederek İsrail'in aşırı sağcı bakanlarına yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerlerini ve zırhlı araçlarını hedef aldığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nde gönüllü olarak görev yapan Amerikalı hemşire Elidalis Burgos, bölgedeki durumu yerinde görmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a Gazze'yi ziyaret etme çağrısı yaparak, "Başkalarının söylediklerine inanmayın, (buradaki durumu) kendi gözlerinizle görün." dedi.

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini kısıtlaması nedeniyle bölgede kitlesel yetersiz beslenme yaşandığını ve onlarca çocuğun açlıktan öldüğünü söyledi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sivillerin sığındığı ev ve çadırlara düzenlediği saldırılar sonucu aralarında çocukların da olduğu en az 13 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

06.32 İsrail ordusunun, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım almak için bekleyenlere dönük işlediği "korkunç katliamda" 51 Filistinlinin öldüğü, 648 kişinin yaralandığı bildirildi.

06.03 İsrail'in, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı düzenlemelerde, Philadelphi Koridoru ile Gazze'deki tampon bölgelerden çekilmeyi ve Refah Sınır Kapısını açmayı reddettiği belirtildi.

05.10 İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kanada'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararının "kabul edilemez" olduğu belirtilerek, "Kanada hükümetinin böyle bir dönemde tutum değiştirmesi, Hamas'a bir ödül niteliğindedir ve Gazze'de ateşkes sağlanması ile rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabalara zarar vermektedir" denildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise, Kanada'nın Filistin devletini tanıma yönündeki adımını "tarihi" olarak niteleyerek kararı memnuniyetle karşıladı.

03.01 Birleşmiş Milletler'de (BM) 28-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen yüksek düzey katılımlı uluslararası Filistin Konferansı, iki devletli çözüme destek vurgusuyla sona erdi.

02.08 Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in, işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" belirtti.

00.40 Hollanda'nın Amsterdam kentinde yüzlerce kişi, Gazze'de devam eden açlığa dikkat çekmek amacıyla protesto gösterisi düzenledi. Spui Meydanı'nda başlayan ve Amsterdam Belediye Binası'nda (Stadhuis) sona eren yürüyüşte göstericiler, acil uluslararası eylem çağrısında bulundu.

- GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 89'u çocuk 154 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze'ye sınırlı sayıda girmesine izin verdiği yardım tırları, yetersiz olmanın yanı sıra yağmalanma gibi güvenlik olayları nedeniyle halkın ihtiyacını karşılamıyor.

Havadan bırakılan yardımlar ise siviller için tehlike oluşturuyor.

Gazze'ye daha önce havadan paraşütlerle atılan yardımların sivillerin üzerine düşerek can kaybına neden olduğu görülmüştü.

Uçaklardan atılan yardımların bazılarının denize düşmesi sebebiyle açlık çeken sivil halk, sahillere ve denizlere akın etmiş ve paraşütle yardım bırakma yöntemi eleştirilmişti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'ye havadan yardım atılmasının bölgede derinleşen açlığı gidermeyeceğini, hatta sivillere zarar verebileceğini belirtmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 138 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 269 kişi de yaralandı.