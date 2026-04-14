İtalya'nın önde gelen haber dergilerinden L'Espresso, son sayısında İsrail'e yönelik çarpıcı bir kapakla gündeme oturdu. Dergi, askeri üniforma giyen bir yerleşimcinin Filistinli bir kadınla alay ettiği kareyi kapağına taşıyarak, İtalyanca "istismar" anlamına gelen "L'abuso" başlığını kullandı.
Kapak kısa sürede tartışma yaratırken, İsrail'in İtalya Büyükelçisi Jonathan Peled sert tepki gösterdi. Peled, söz konusu görselin manipülatif olduğunu öne sürerek, dergiyi gerçekleri çarpıtmakla suçladı.
Ancak tartışmalar bununla sınırlı kalmadı. Derginin kapağında kullanılan fotoğrafın gerçek görüntüleri de ortaya çıktı. Yayınlanan görüntülerde, askeri üniforma giyen yerleşimcinin Filistinli kadına yönelik davranışları açık şekilde görülürken, İsrail tarafının "montaj" iddiası da böylece çürütülmüş oldu.