İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7406
  • EURO
    52,7213
  • ALTIN
    6872.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  Katil İsrail'i çılgına çeviren kapak! Görüntüler gerçeği ispatladı
Dünya

Katil İsrail'i çılgına çeviren kapak! Görüntüler gerçeği ispatladı

Avrupa basını L'Espresso'nın 'İstismar' başlığıyla yayınladığı 'Siyonistler İsrail'i etnik temizlik ve katliamlarla şekillendiriyor' manşeti işgalci İsrail'i rahatsız etti. Tel Aviv cephesinden kapak büyük tepki görürken, söz konusu iddiaların görüntülerle gerçek olduğu ispatlandı.

ABDULLAH POLAT14 Nisan 2026 Salı 10:42 - Güncelleme:
Katil İsrail'i çılgına çeviren kapak! Görüntüler gerçeği ispatladı
ABONE OL

İtalya'nın önde gelen haber dergilerinden L'Espresso, son sayısında İsrail'e yönelik çarpıcı bir kapakla gündeme oturdu. Dergi, askeri üniforma giyen bir yerleşimcinin Filistinli bir kadınla alay ettiği kareyi kapağına taşıyarak, İtalyanca "istismar" anlamına gelen "L'abuso" başlığını kullandı.

İSRAİL KÜPLERE BİNDİ

Kapak kısa sürede tartışma yaratırken, İsrail'in İtalya Büyükelçisi Jonathan Peled sert tepki gösterdi. Peled, söz konusu görselin manipülatif olduğunu öne sürerek, dergiyi gerçekleri çarpıtmakla suçladı.

GERÇEK GÖRÜNTÜLERLE İSPATLANDI

Ancak tartışmalar bununla sınırlı kalmadı. Derginin kapağında kullanılan fotoğrafın gerçek görüntüleri de ortaya çıktı. Yayınlanan görüntülerde, askeri üniforma giyen yerleşimcinin Filistinli kadına yönelik davranışları açık şekilde görülürken, İsrail tarafının "montaj" iddiası da böylece çürütülmüş oldu.

  • istismara karşı
  • Avrupa basını
  • İsrail eleştirisi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.