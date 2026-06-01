Dünya

Katil İsrail'in Gazze saldırılarında şehit sayısı 73 bine dayandı

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 2 cenazenin ulaştığını ve İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam şehit sayısı 72 bin 941'e yükseldiğini açıkladı.

IHA1 Haziran 2026 Pazartesi 12:50 - Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, bir yandan da İsrail askerleri anlaşmayı ihlal ederek sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 2 cenaze ile 40 yaralının ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim tarihinde varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam şehit sayısı 932, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 781, yaralı sayısının da 2 bin 859'a ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısının 72 bin 941'e, toplam yaralı sayısının da 172 bin 967'ye ulaştığı bildirildi.

