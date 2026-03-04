İSTANBUL 14°C / 3°C
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu şehit sayısı 72 bini aştı

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu son 24 saatte 1 kişinin şehit olması, 3 kişinin de yaralanmasıyla, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam şehit sayısı 72 bin 117'ye yükseldi.

IHA4 Mart 2026 Çarşamba 13:03
İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese ve Ramazan ayına rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 kişi şehit olurken 3 kişi de yaralandı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında şehit olanların toplam sayısı 633'e, yaralı sayısı bin 703'e yükseldi. Enkazdan çıkarılanların sayısı ise 753 oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam şehit sayısı 72 bin 117'ye, yaralı sayısı ise 171 bin 801'e ulaştı.

