İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2026 Cuma / 11 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9608
  • EURO
    51,9496
  • ALTIN
    7394.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! 7 Filistinli şehit edildi
Dünya

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! 7 Filistinli şehit edildi

İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında 7 Filistinli hayatını kaybetti.

AA27 Şubat 2026 Cuma 18:26 - Güncelleme:
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! 7 Filistinli şehit edildi
ABONE OL

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre karnından yaralı olarak Şifa Hastanesi'ne kaldırılan 36 yaşındaki Ahmed Sa'd Gabn burada hayatını kaybetti.

Han Yunus kentinin orta kesiminde, Nasır Hastanesi yakınındaki bir okulun bahçesine kurulan çadırın İsrail tarafından bombalanması sonucu 37 yaşındaki İyad el-Attal yaşamını yitirdi.

Saldırıda bir kadın ile bir çocuk yaralandı.

Kuzeydeki Beyt Lahiya beldesine düzenlenen bir başka İsrail saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde sahur vaktinde bir araya gelen sivillere yönelik hava saldırısında ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bureyc Mülteci Kampı girişinde, Salahaddin Caddesi üzerindeki bir polis kontrol noktası İsrail tarafından hedef alındı.

Saldırıda bir polis memuru hayatını kaybetti, bir polis ise ağır yaralandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Neye uğradığını şaşırdı: Oluşan çukur araçları adeta yuttu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.