Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! 7 Filistinli şehit edildi

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre karnından yaralı olarak Şifa Hastanesi'ne kaldırılan 36 yaşındaki Ahmed Sa'd Gabn burada hayatını kaybetti.

Han Yunus kentinin orta kesiminde, Nasır Hastanesi yakınındaki bir okulun bahçesine kurulan çadırın İsrail tarafından bombalanması sonucu 37 yaşındaki İyad el-Attal yaşamını yitirdi.



Saldırıda bir kadın ile bir çocuk yaralandı.

Kuzeydeki Beyt Lahiya beldesine düzenlenen bir başka İsrail saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde sahur vaktinde bir araya gelen sivillere yönelik hava saldırısında ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bureyc Mülteci Kampı girişinde, Salahaddin Caddesi üzerindeki bir polis kontrol noktası İsrail tarafından hedef alındı.



Saldırıda bir polis memuru hayatını kaybetti, bir polis ise ağır yaralandı.