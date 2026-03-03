İSTANBUL 11°C / 4°C
3 Mart 2026 Salı
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 72 bin 95'e yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu son 24 saatte 2 kişi yaralandı, enkaz alanlarında ise önceki saldırılarda hayatını kaybeden 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam şehit sayısı 72 bin 116'ya yükseldi.

3 Mart 2026 Salı 15:05
İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese ve Ramazan ayına rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 kişi yaralandı, enkaz alanlarında ise daha önceki saldırılarda şehit olan 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında 631 kişi şehit oldu, bin 700 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam şehit sayısı ise 72 bin 116'ya, yaralı sayısı 171 bin 798'e ulaştı.

