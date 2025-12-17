Katil İsrail'in hedefindeki kurum! Hamas'tan son karara ''tehlikeli tırmanış'' tepkisi

Hamas, yaptığı yazılı açıklamayla, söz konusu tasarının İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde onaylanmasına tepki gösterdi.



Açıklamada, tasarının "tehlikeli bir tırmanışı temsil ettiği" ve UNRWA'nın Filistin halkı için üstlendiği insani rolü baltalamayı amaçladığı ifade edildi.

Uluslararası topluma ve BM'ye "sorumluluklarını üstlenme , UNRWA'yı hedef alan sistematik Siyonist saldırılara son verme ve işgalci İsrail'i UNRWA'ya yönelik eylemlerinden vazgeçmeye zorlama" çağrısında bulunuldu.



Açıklamada, Gazze'deki insani duruma da dikkat çekilerek, UNRWA'nın Filistinli mültecilere hizmet verme ve yardım sağlama konusundaki insani görevinin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.



UNRWA'nın ofislerine elektrik ve su tedarikinin kesilmesini öngören tasarı, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde onaylanmıştı.

Tasarının yasalaşması için gelecek hafta İsrail Meclisinde yapılacak ikinci ve üçüncü oylamadan da geçmesi gerekiyor.

- İSRAİL'İN HEDEFİNDEKİ BM KURUMU "UNRWA"

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

İsrail'in tanıdığı sürenin dolmasıyla UNRWA'nın BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk ederken yerel çalışanlar da merkeze gelmemişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesinin, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkileyeceğinden endişe ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump da 4 Şubat'ta ülkesini UNRWA ile BM İnsan Hakları Konseyi'nden geri çeken başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.36 Kuveyt, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin kurulmasını onaylamasını kınadı.

06.12 Filistin, ABD yönetimine ve uluslararası topluma, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi planının başarısını sağlamak için etkili bir şekilde müdahale ederek İsrail'in saldırılarını durdurmaları çağrısında bulundu.

05.53 ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği Hanuka resepsiyonunda, kendisinin bugüne kadar İsrail'e en güçlü şekilde destek verdiğini ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini söyledi.

05.18 Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, İsrail'in yerleşim yerlerini genişletmesine son verilmesi çağrısında bulunarak, bunun gerilimleri körüklediğini, Filistinlilerin topraklarına erişimini engellediğini ve coğrafi olarak bütünleşik ve egemen bir Filistin devletinin kurulma olasılığını tehdit ettiğini belirtti.

04.27 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki çeşitli kasabalara düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi gözaltına aldı ve 8 evin inşaatını durdurma tebligatı teslim etti.

03.35 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in BM kararlarına uymak yerine, bu kararları ihlal etmeyi sürdürdüğünü belirterek, Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurmadığını söyledi.

00.57 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudi-Hristiyan medeniyetinin ve ABD'nin varlığının, Yahudilerin geçmişte başarılı olmasına borçlu olduğunu savundu.

00.00 Hamas, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) ofislerine elektrik ve su tedarikinin kesilmesini öngören tasarının İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde onaylanmasını "tehlikeli bir tırmanış" olarak niteledi.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmiş, Trump'ın planı 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilmişti.

Trump, bir süre önce yaptığı açıklamada, planın ikinci aşamasına kısa bir süre içinde geçileceğini kaydetmiş, plan kapsamında "Gazze Barış Kurulu"nda görev yapacak üyeleri 2026 yılının başında açıklayacaklarını belirtmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, özellikle bölgeye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü ve Gazze'nin yönetimi konusundaki tartışmalar devam ediyor.