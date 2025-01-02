Katil İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de şehit sayısı 45 bin 581'e yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 454. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 45 BİN 581'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 454 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 59 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 581'e, yaralı sayısının da 108 bin 438'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SON SALDIRILARINDA 36 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırı havadan bombaladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail askerleri, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırı bombaladı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 11 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları, İsrail'in Han Yunus kentinin Beni Suheyla bölgesinde, sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldığı bombardımanda 2 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail keşif uçağının, Deyr el- Belah kentinin doğusundaki Salahaddin Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunun girişinde toplanan Filistinlileri hedef aldığı saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Olayda yaralananlar ve ölenler Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi. Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları da İsrail'in kentin doğusundaki Salahaddin Caddesi'ndeki "Behlul İstasyonu" çevresinde toplanan sivilleri hedef aldığı saldırıda 8 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Ayrıca Şifa Tıp Kompleksi kaynaklarına göre, İsrail'e ait bir keşif uçağının Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı çarşısındaki Filistinlileri hedef aldığı bombardımanda 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. El-Ehli Baptist Hastanesi kaynakları, İsrail'e ait "Quadcopter" adlı silahlı dron ile Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Filistinlilerin hedef alındığı saldırıda 1 Filistinlinin öldüğünü aktardı. İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde sivilleri hedef aldığı saldırıda da 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI SUİKASTA UĞRADI

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Emniyet Müdürü Tümgeneral Salah ile yardımcısı Polis Komuta Konseyi Üyesi Tümgeneral Şahvan'ı Han Yunus'ta havadan hedef aldığı aktarıldı.

Saldırıda Emniyet Genel Müdürü ve yardımcısının yanı sıra çok sayıda Filistinlinin de hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, suikastın, Salah ve Şahvan'ın Filistin halkına insani ve ulusal görevlerini yerine getirdikleri esnada gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in işlediği bu suikastla Gazze Şeridi'nde kaosu yayma ve Filistinlilerin maruz kaldığı acıları derinleştirme konusunda ısrar etmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Polis teşkilatının, 15 aydır devam eden İsrail saldırılarının gölgesinde Filistinlilere hizmet verme konusunda önemli rol oynadığı belirtilirken İsrail'in tüm uluslararası ve insani yasaları hiçe saydığına dikkat çekildi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yaklaşık 15 aydır devam eden saldırıları sonucu ölen güvenlik çalışanı sayısının 736'ya yükseldiği bildirildi.

14:44 İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 581'e, yaralı sayısının da 108 bin 438'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İçişleri Bakanlığı binasına düzenlediği saldırı sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu bina ve çevresinde hasar oluştu.

İsrail ordusu 2023 ve 2024 yıllarında toplam 38 askerin intihar ettiğini açıkladı.

İsrail'in soykırımı sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinli Batran ailesi, soğuktan yaşamını yitiren ikiz bebekleri Ali ile Cuma'nın acısını yaşıyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 Filistinli şehit oldu, 15 kişi yaralandı.

05:38 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinde bulunan yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 11 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

02:09 Hamas, İsrail'in ardından Filistin yönetiminin de Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma ve tüm çalışmalarını geçici olarak durdurma kararını şiddetle kınadı.

01:00 İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralandı.

00:50 İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ı "Gazze'de uzun süreden beri görülmemiş güçlü saldırılarla" vuracakları tehdidinde bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 553 Filistinli şehit oldu, 108 bin 379 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.