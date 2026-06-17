Katil İsrail'in saldırılarında 2 Gazzeli hayatını kaybetti

İsrail, Hamas ile yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle son 24 saat içinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık ayrıca, ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından daha önceki saldırılarda hayatını kaybeden 6 kişinin de toplam can kayıplarına dahil edildiğini bildirdi.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkesten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı bin 5'e, yaralı sayısı 3 bin 157'ye yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı ise 73 bin 16'ya, yaralı sayısı 173 bin 265'e ulaştı.