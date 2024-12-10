Katil İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de şehit sayısı 44 bin 786'ya yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 431. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 431 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 44 BİN 786'YA YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 44 bin 786'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 431 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 28 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 786'ya, yaralı sayısının da 106 bin 188'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Refah kenti ve Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki saldırılarında 3 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 çocuk öldü

İngiltere'deki Nottingham Trent Üniversitesi Uluslararası İnsancıl Hukuk Öğretim Üyesi Dr. Luigi Daniele, Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) Filistinlilere karşı işlenen suçların cezalandırılması konusunda harekete geçmekte yavaş olmakla suçlayarak İsrail'in işlediği suçlara rağmen "cezasız" kalmasının, "Batı'nın ahlaki iflası"nı gözler önüne serdiğini belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

02:58 Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD yetkilileriyle Gazze ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

01:34 İsrail'de bir hapishanede, yönetiminin verdiği bozuk yiyecekler sebebiyle bazı Filistinli tutukluların zehirlendiği bildirildi.

00:41 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi, telefon görüşmesinde Gazze ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

00:19 Gazze'de görev yaptıktan sonra ABD'ye dönen Amerikalı doktorlar, yaşadıklarını ve gördüklerini anlatmakta zorlanırken İsrail'in Gazze'deki soykırımının son bulması için çağrı yaptı.

00:15 İsrail ordusunun akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde bir evi hedef aldığı hava saldırısında içeride bulunan akraba iki aileden 25 kişi şehit oldu.