Dünya

Katil İsrail'in Türkiye korkusu nüksetti: Eğer gelirlerse kimse onları çıkaramaz

İsrail eski Savunma Bakanı ve muhalefet partisi İsrail Evimiz'in lideri Avigdor Liberman, Türkiye'nin Suriye ve Gazze'ye yerleşmesi halinde kimsenin onu, buralardan çıkaramayacağını söyledi. Liberman ayrıca, şu anda dünyadaki tüm ülkeler arasında Gazze'ye güvenlik gücü göndermek için sadece 'Türkiye'nin bastırdığını' dile getirdi.

16 Aralık 2025 Salı 16:43
Katil İsrail'in Türkiye korkusu nüksetti: Eğer gelirlerse kimse onları çıkaramaz
Liberman, İsrail'deki haber sitesine verdiği röportajda, Gazze başta olmak üzere bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hizbullah'ın Lübnan'da yeniden güçlendiğini ileri süren Liberman, İsrail'in "Lübnan'a yeni bir saldırısının kaçınılmaz olduğunu" savundu.

Liberman, İsrail ile ABD'nin Gazze'ye yönelik ajandasının "farklı olabileceğini", Gazze'ye yeniden saldırıların başlaması gerektiğini ve İsrail'in Gazze'deki bazı konularda ABD Başkanı Donald Trump'a "hayır" demeyi bilmesi gerektiğini ileri sürdü.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE İTİRAFI

Gazze'de konuşlanması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'ne dair ise Liberman, şu anda dünyadaki tüm ülkeler arasında Gazze'ye güvenlik gücü göndermek için sadece "Türkiye'nin bastırdığını" söyledi.

Liberman, Türkiye'nin "Hamas'ı korumak için Gazze'ye güvenlik gücü göndermek istediğini" iddia etti.

"EĞER GELİRLERSE, KİMSE ONLARI SURİYE'DEN VE GAZZE'DEN ÇIKARAMAYACAK"

Türkiye'nin bölgeye yerleşmeye çalıştığını savunan Liberman, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir yerleşme. Eğer gelirlerse, kimse onları Suriye'den ve Gazze'den çıkaramayacak. Bu da Gazze Şeridi içindeki operasyonel kapasitemizi önemli ölçüde sınırlayacak."

İsrailli lider, ABD'nin Ankara'ya F-35 savaş uçaklarını satması, Suriye'deki Türk varlığı ve Türk güçlerinin Gazze'ye gitmesinin bölgedeki güç dengesinde "dramatik değişikliğe yol açacağını" dile getirerek bunların kendisini şu anda "en rahatsız eden" noktalar olduğunu kaydetti.

