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Dünya

Katil İsrailliye çifte standart: Hadalin cinayetinde skandal karar

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli aktivist Avde Hadalin'i katleden İsrailli saldırgan Yinon Levi hakkında görüntülere rağmen skandal bir karar alındı.

AA29 Temmuz 2025 Salı 18:24 - Güncelleme:
Katil İsrailliye çifte standart: Hadalin cinayetinde skandal karar
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İsrail medyasında yayımlanan habere göre Hadalin'i öldüren, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli Yinon Levi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail Kudüs Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, Filistinli aktivisti öldürdüğü anlara ilişkin görüntüsü de yayımlanan Levi'nin yalnızca ev hapsine alınmasına hükmetti.

İsrail polisi, mahkemenin kararına itiraz etmeyeceğini duyurdu. Filistinli aktivisti öldüren Levi'nin kaç gün ev hapsinde kalacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Mahkemeye getirildiği anlara ait fotoğraflarda Filistinli aktivisti öldüren Levi'nin gülümsediği görüldü.

İSRAİLLİ MİLLETVEKİLİ HADALİN'İ ÖLDÜREN SALDIRGANA SAHİP ÇIKTI

İsrail'de aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Zvi Sukkot, mahkemenin kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Levi'ye sahip çıktı.

Hadalin'i öldüren Levi'nin "kahraman olduğunu" ve saldırı anında "kendini savunduğunu" iddia eden Sukkot, söz konusu İsraillinin ev hapsine alınmasını sevinçle karşılayarak "Adalet yerini buldu." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistin topraklarını gasbeden Levi'nin dün El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da Filistinlilerle yaşadığı arbede sırasında sağa sola rastgele ateş açtığı görüldü.

Levi'nin saldırısı sonucu "No Other Land" belgeseline katkı sunan Filistinli aktivist Hadalin hayatını kaybetmişti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Hadalin'i öldüren Levi'ye Filistinli sivillere saldırıları nedeniyle daha önce yaptırım uygulamış, ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Levi'ye yönelik yaptırımları kaldırmıştı.

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