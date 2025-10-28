İSTANBUL 19°C / 11°C
Dünya

Katil Netanyahu haftada 4 kez yargılanacak! Tüm talepleri reddedildi

Rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanan soykırımcı İsrail'in bebek katili Başbakanı Netanyahu, haftada düzenlenecek 4 celsede hakim karşısına çıkacak. Öte yandan Netanyahu'nun dört oturumdan üçüne katılması yönündeki savunma heyetinin talebi de reddedildi.

28 Ekim 2025 Salı 16:14
Katil Netanyahu haftada 4 kez yargılanacak! Tüm talepleri reddedildi
ABONE OL

İsrail mahkemesinin, Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhinde açılan yolsuzluk davaları kapsamında, haftada dört oturum düzenleyeceği bildirildi.

Devlet televizyonu KAN'ın haberinde konuyla ilgili bilgi verildi.

Mahkemede daha önce haftada 2 ya da 3 oturum düzenlediği belirtilen haberde, duruşmaları gelecek aydan itibaren haftada dörde çıkarılacağı belirtildi.

Netanyahu'nun savunma heyetinin haftada dört oturuma karşı çıktığı ve celse sayısının azaltılması yönündeki taleplerinin yargı tarafından reddedildiği kaydedildi.

Yedioth Ahronot, Mahkeme Başkanı Rivka Friedman Feldman'ın, Netanyahu'nun dört oturumdan üçüne katılması yönündeki savunma heyetinin talebini de reddettiğini aktardı.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

