İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4828
  • EURO
    48,5456
  • ALTIN
    4975.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katil Netanyahu ''istenmeyen kişi'' ilan edildi... O ülkeye girişi yasak!
Dünya

Katil Netanyahu ''istenmeyen kişi'' ilan edildi... O ülkeye girişi yasak!

Slovenya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini bildirdi. Slovenya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Neva Grasic, İsrail Başbakanı'nın Slovenya'ya girişinin yasaklandığını belirtti.

AA25 Eylül 2025 Perşembe 17:16 - Güncelleme:
Katil Netanyahu ''istenmeyen kişi'' ilan edildi... O ülkeye girişi yasak!
ABONE OL

Slovenya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Neva Grasic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun savaş ve insanlığa karşı suç işlediğinin kamuoyunca bilindiğini vurguladı.

Slovenya'nın bugün yapılan hükümet oturumunda Netanyahu'nun ülkede "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyuran Grasic, İsrail Başbakanı'nın Slovenya'ya girişinin yasaklandığını belirtti.

Grasic, "Hükümet bu kararıyla İsrail'e, Slovenya'nın uluslararası mahkemelerin kararlarına ve uluslararası insancıl hukuka yönelik saygı beklediği yönünde açık bir mesaj gönderiyor." ifadesini kullandı.

Slovenya daha önce de İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i istenmeyen kişi ilan etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Tır şoförüne yol ortasında darp! Ortalık savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.