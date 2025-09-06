Katil Netanyahu kendini ele verdi! Kabul edilemez Gazze planını resmen itiraf etti

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun kışkırtıcı açıklama ve tutumları, asılsız suçlamaları ve Mısır'a yönelik haksız eleştirisi" kınandı.

Açıklamada, Netanyahu'nun açıklamaları, "İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde uyguladığı yerinden etme planlarının İsrail tarafından resmen itiraf edilmesi" olarak değerlendirildi.

Bakanlığın açıklamasında, Mısır'ın Filistin halkının sorunları ve hakları konusundaki destekleyici duruşu ve İsrail'in işlemeyi sürdürdüğü soykırım ve yerinden etme suçları karşısında Gazze Şeridi'ne ve halkına sürekli desteğine övgüde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Mısır'ın tutumunun, Filistin halkını ve haklarını her platformda desteklemede önemli bir rol oynadığı ve yerinden etme ve ilhak planlarını engellemenin önünde sağlam bir engel teşkil ettiği vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kahire'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin herhangi bir şekilde yerinden edilmesini reddettiği yönündeki açıklamalarına ilk yanıtında, Mısır'ın "Gazze sakinlerini kendi topraklarında hapsetmeyi tercih ettiğini" iddia etmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, Kahire yönetiminin Filistin halkının ister zorla ister gönüllü olsun herhangi bir bahaneyle topraklarından çıkarılmasını, siviller ve sivil altyapı hedef alınarak Filistinlilerin göçe zorlanmasını kınadığı ve reddettiği belirtilmişti.

Açıklamada, Mısır'ın, Filistin davasının tasfiyesine asla ortak olmayacağı, yerinden edilmelerin kapısı haline gelmeyeceği ve bunun "değişmez kırmızı çizgi" olarak kalacağı yinelenmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesine karşı Mısır'ın güçlü muhalefetine işaret eden Netanyahu,"Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var, ancak nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil." iddiasında bulunmuştu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03.47 Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesi açıklamalarına tepki gösterdi.

02.53 Mağrib Sumud Filosu, sporseverleri ve spor kulübü taraftarlarını, Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak için yola çıkacak filoda taşınması için Filistin'e destek pankartları hazırlamaya çağırdı.

02.19 Libyalı aktivistler, Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla harekete geçen uluslararası deniz girişimi Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere hazırlıklarını yapıyor.

01.52 Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Richard Falk, İsrail'i kınamamanın ya da yaptıkları karşısında gerekli adımları atmamanın da İsrail'e diplomatik destek olduğunu söyledi.

00.30 ABD Başkanı Donald Trump, esir takası konusunda Hamas'la yoğun şekilde müzakereler yürüttüklerini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini söyledi.

00.01 Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze'deki savaşın devam etmesinin vahim sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu ve ABD Başkanı Donald Trump'a ateşkes konusunda rol oynama çağrısı yaptı.

- İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı GazzeŞeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.