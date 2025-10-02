ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının soykırımcı Netanyahu ziyareti sonrası revize edildiği ortaya çıktı. Wall Street Journal'in haberine göre İsrail, iki devletli çözümün önünü tıkamak için müdahalede bulundu. İki devletli çözüm yerine 'Filistin halkının iradesine saygı duymak' gibi muğlak bir ifade eklendi. 'Halkın kendi kaderini tayin etme arzusuna' atıfta bulunuldu.

GAZZE'DEN ÇEKİLMEYECEK

Amerikan haber sitesi Axios ta özellikle İsrail'in Gazze'den çekilmesinin koşulları ve takvimi konusunda birkaç değişiklik yapıldığını yazdı. Habere göre yeni teklif, İsrail'in çekilmesini Hamas'ın silahsızlandırılmasındaki ilerlemeye bağlıyor ve İsrail'e bu süreç üzerinde veto hakkı tanıyor. Tüm koşullar yerine getirilse bile, İsrail güçleri Gazze'deki güvenlik çemberi içinde kalmaya devam edecek.

KATAR'A SALDIRI, ABD'YE YAPILMIŞ SAYILACAK

ABD Başkanı Trump, Katar'a yönelik her türlü saldırıya misilleme yapacaklarına ilişkin bir kararı imzaladı. Kararname, İsrail'in geçen ay saldırı düzenlediği Katar'a tekrar saldırı düzenlenmesi halinde, misilleme amaçlı askeri müdahale de dahil olmak üzere, ülkenin güvenliğini garanti altına almayı taahhüt ediyor.