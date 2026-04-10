10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
  Katil Netanyahu, Trump'ın kararını etkiledi: Lübnan'ı masadan sildi iddiası
Katil Netanyahu, Trump'ın kararını etkiledi: Lübnan'ı masadan sildi iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile varılan geçici ateşkese Lübnan'ın da dahil edilmesini önce kabul ettiği, ancak katil Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası bu tutumdan vazgeçtiği öne sürüldü.

AA10 Nisan 2026 Cuma 00:21
Amerikan CBS News kanalına konuşan ve adı açıklanmayan iki kaynak, Trump'ın, Lübnan'la ilgili tutumunun nasıl değiştiğini aktardı.

Habere göre, ABD Başkanı Trump, ilk başta Lübnan'ın da geçici ateşkes anlaşmasına dahil edilmesine onay verdi.

Görüşmelere aracılık eden kişiler de Lübnan'ın anlaşmanın bir parçası olduğunu düşündü ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi gibi isimler kamuoyuna bu yönde açıklamalar yaptılar.

Geçici ateşkesin ilan edildiği gün, bir Beyaz Saray yetkilisi CBS News'e, "İsrail'in de Pakistan'ın arabuluculuğunda sağlanan anlaşmanın şartlarını kabul ettiğini" söyledi.

Ancak aynı gün Trump ile Netanyahu arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından ABD Başkanı'nın, Lübnan konusundaki fikri değişti ve son açıklamalarında "Lübnan'ın Hizbullah'tan dolayı anlaşmaya dahil edilmediğini" ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Amerikan medyasına dün yaptığı bir açıklamada, Lübnan'ın anlaşmaya dahil edilmediğini kaydederek, "Hizbullah yüzünden. Anlaşmaya dahil edilmediler. O mesele de halledilecek. Sorun yok." diye karşılık vermişti.

İşte Lübnan-İsrail geriliminde dakika dakika yaşananlar:

00:16 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan heyetleri arasındaki doğrudan görüşmelerin gelecek hafta Washington'da yapılacağını teyit etti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.