22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
  • Katil Netanyahu Trump'tan yardım dilendi: Artık hareket geçme zamanı
Dünya

Katil Netanyahu Trump'tan yardım dilendi: Artık hareket geçme zamanı

Katil Netanyahu, daha fazla ülkenin ABD ile İran'a karşı yürüttükleri saldırılara katılması gerektiğini savundu. Trump'ın Tahran yönetimine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdığını söyleyen Netanyahu diğer ülkelere yönelik, “Artık hareket geçme zamanı” ifadesini kullandı.

AA22 Mart 2026 Pazar 15:42
Katil Netanyahu Trump'tan yardım dilendi: Artık hareket geçme zamanı
Başbakan Netanyahu, İsrail'in güneyindeki Arad kentinde İran misillemesinde vurulan bölgeye ziyaretinde 23 gündür İran'a karşı yürüttükleri saldırılara ilişkin konuştu.

"ARTIK HAREKET GEÇME ZAMANI"

ABD ve İsrail'in tüm dünya için birlikte çalıştığını öne süren Netanyahu, "Artık diğer ülkelerin liderlerinin de bu sürece katılma zamanı. Bazılarının bu yönde adım attığını görmekten memnunum ama daha fazlası gerekiyor." dedi.

Trump'ın Tahran yönetimine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdığını söyleyen Netanyahu, "Artık hareket geçme zamanı." ifadesini kullandı.

GEREKLİ KOŞULLAR

İran'a düzenledikleri saldırılarda iki ana hedeflerinin olduğunu söyleyen Netanyahu, bunlardan ilkinin Tahran yönetiminin nükleer ve balistik füze programını tamamen ortadan kaldırmak, diğerinin ise İran halkının "rejimi devirmesi" için gerekli koşulları oluşturmak olduğunu söyledi.

İlk hedeflerine ulaşma konusunda "ciddi bir mesafe kaydettiklerini" ileri süren Netanyahu, ikinci amaçlarına da ulaşmayı umduklarını söyledi.

İRAN'IN MİSİLLEMESİNDE ARAD KENTİNDE 84 KİŞİ YARALANMIŞTI

ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran'dan dün gece İsrail'in güneyine yapılan misillemede bir füze Arad kentinde bir bölgeye doğrudan isabet etmişti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın misillemesinde 84 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Hastaneye kaldırılan 84 yaralıdan 10'unun durumunun ağır, 19'unun orta, 55'inin hafif olduğunu belirten Kızıl Davut Yıldızı, 4 kişinin ise panik nedeniyle tedaviye alındığını aktarmıştı.

Arad'ın yanı sıra Dimona kentine de bir İran füzesi doğrudan isabet etmiş, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran'ın İsrail'in güneyine dün gece dalgalar halinde düzenlediği misillemelerde çok sayıda bölgeye füze parçaları düşmüştü.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin-Antalya kara yolunda heyelan paniği: Saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

