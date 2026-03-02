İSTANBUL 12°C / 4°C
2 Mart 2026 Pazartesi
  • Katil Netanyahu'da İran korkusu! Uçağını Almanya'ya gönderdi
Dünya

Katil Netanyahu'da İran korkusu! Uçağını Almanya'ya gönderdi

Katil Netanyahu'nun uçağı, İran'a saldırılar sonrası güvenlik amacıyla götürüldüğü Almanya'da kalmaya devam ediyor.

2 Mart 2026 Pazartesi 01:53
Katil Netanyahu'da İran korkusu! Uçağını Almanya'ya gönderdi
Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağı, İran'a başlatılan saldırıların hemen ardından güvenlik tedbiri nedeniyle götürüldüğü Almanya'da kalmaya devam ediyor.

Uçuş takip sitesi "Flight Tracker" sitesine göre, ABD ve İsrail'in dün İran'a başlattığı saldırıların hemen ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun uçağı "Wing of Zion" ülkeden ayrıldı.

Yerel saatle sabah 08.21'de Birüssebi kentindeki bir hava üssünden kalkan uçak akşam yerel saatle 21.29'da Berlin'e indi.

İsrail hükümetine ait uçağın güvenlik riskini en aza indirmek amacıyla İsrail'den ayrıldığı değerlendiriliyor.

İsrail'in İran'a geçen yıl haziran ayında düzenlediği saldırılar sırasında da Wing of Zion yurt dışına çıkarılmıştı.

