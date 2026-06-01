İşte İsrail-Lübnan geriliminde dakika dakika yaşananlar;

09:52 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi.

09:28 İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'ın bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda 1 İsrail askeri öldü.

02:10 Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyini hedef alan saldırılarında 3'ü kadın 8 kişinin daha öldüğünü, 5'i çocuk 6'sı kadın olmak üzere 19 kişinin ise yaralandığını açıkladı.