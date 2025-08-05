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Dünya

Katil Netanyahu'dan Genelkurmay Başkanı'na ''istifa et'' çıkışı

Soykırımcı İsrail'in bebek katili Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e 'Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz' mesajı gönderdiği bildirildi.

AA5 Ağustos 2025 Salı 10:40 - Güncelleme:
Katil Netanyahu'dan Genelkurmay Başkanı'na ''istifa et'' çıkışı
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Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan Başbakanlık yetkilisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda gelecek günlerdeki olası adımları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başbakanlık yetkilisi, Netanyahu'nun Gazze'nin tamamının işgal edilmesine karar verdiğini belirtti.

Söz konusu kaynak, bu karar doğrultusunda İsrailli esirlerin tutulduğu düşünülen yerlere de kara saldırıları düzenlenerek işgal edilmesinin planladığını ifade etti.

Yetkili, Başbakanlık Ofisi'nin Genelkurmay Başkanı Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz." mesajını ilettiğini kaydetti.

İsrail basınında çıkan haberde, Zamir'in Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına karşı olduğu aktarılmıştı.

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