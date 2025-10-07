İSTANBUL 19°C / 13°C
7 Ekim 2025 Salı
  Katil Netanyahu'dan İran'a yeni suçlama: Hedefte ABD şehirleri var
Dünya

Katil Netanyahu'dan İran'a yeni suçlama: Hedefte ABD şehirleri var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ABD şehirlerini vurabilecek kapasitede füze geliştirdiğini iddia etti.

7 Ekim 2025 Salı 10:26
Katil Netanyahu'dan İran'a yeni suçlama: Hedefte ABD şehirleri var
ABONE OL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, verdiği bir röportajda, Hamas ile yürütülen müzakereler başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasına "yakın bir noktada" olduklarını savunan Netanyahu, ancak henüz ateşkes için anlaşmaya varılmadığını belirtti.

Netanyahu, ateşkes anlaşmasına varılsa bile Hamas'ın yönetimde kalmasına "izin vermeyeceklerini" savundu.

İran konusuna da değinen Netanyahu, Tahran'ın 8 bin kilometre menzile sahip füze geliştirmek için çalışmalar yürüttüğünü öne sürdü.

Netanyahu, İran'ın çalışmalar yürüttüğü bu füzeyle ABD'nin doğu yakasındaki şehirleri hedef alabileceğini iddia ederek, "İnsanlar buna inanmıyor. İran, 8 bin kilometre menzilli kıtalararası füzeler geliştiriyor. 3 bin kilometre daha ekleyin, ABD'nin doğu yakasına ulaşabilirler." ifadesini kullandı.

Bu durumun ABD için "büyük tehlike" olduğunu savunan Netanyahu, İsrail'in bu tehdidi uzakta tutmak için "iyi bir iş çıkardığı" yorumunda bulundu.

