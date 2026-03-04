Katil Netanyahu'dan İran'da ''PJAK''lı terör oyunu: Türkiye hazırlıksız değil

Ankara, İran, ABD ve İsrail arasındaki gerilimin Cumartesi günü başlamasının ardından, bölgesel istikrarı koruma ve çatışmaları durdurma amacıyla diplomasi ve kriz yönetimi odaklı bir yaklaşım benimsiyor. Yetkililer, Türkiye'nin barışın sağlanması için tüm taraflarla yoğun temas halinde olduğunu ve gerilimi olabildiğince hızlı azaltmayı hedeflediğini belirtiyor.

Yurt dışı basınında konu ile ilgili yayımlanan bir analiz yazısında, İran-ABD-İsrail geriliminin Cumartesi günü başlamasının ardından Türkiye'nin, uzun süreli ve belirsiz sonuçlara yol açabilecek bir askeri çatışmadan ziyade kriz yönetimi ve kontrol önlemlerine odaklandığı belirtildi.

Türkiye'nin gerilimi olabildiğince hızlı düşürmeyi hedeflediği belirtilen yazıda. savaşın ilk gününde Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmeler gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Söz konusu analizde Türkiye'nin taraflar arasında bir kanal görevi gördüğü belirtilirken yaşanan savaşta Ankara'nın rolünün kritik olduğunun özellikle altı çizildi.

Analistler, terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'ın olası bir harekete geçmesi durumunda Türkiye'nin hazır olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Daha geniş bir İran tırmanışı PJAK veya PKK bağlantılı aktörleri cesaretlendirse Türkiye hazırlıksız değil. Türkiye, operasyonel deneyime, sınır ötesi güvenlik pozisyonuna ve hızlı harekete geçebilecek gelişmiş istihbarat ile gözetim altyapısına sahip.

İSRAİL'DEN TEHLİKELİ PJAK OYUNU

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından bölgedeki denklemi görüşmek için dikkat çeken bir diplomasi trafiği yürüttü. Amerikan Axios'un haberine göre, Trump bölgede sinsi planlar yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ısrarı ile Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile İran'ı görüştü. Görüşmelerinde saldırıların gidişatı ve olası sonraki adımlar ele alındı. Söz konusu görüşmelerin, Netanyahu'nun "aylar süren perde arkasındaki girişimlerinin" sonucu olduğunu savunan kaynaklar, "Genel kanı ve özellikle Netanyahu'nun görüşü, PJAK terörünün ortaya çıkacağı, ayaklanacakları yönünde" değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN FİDAN'DAN NET MESAJ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün gazetecilere yaptığı açıklamalarda İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, İran'da bulunan terör örgütü PKK'nın olası bir hareketliliğini yakından takip ettiklerini belirterek "Bölgede birinci savaşta da buna benzer bir kıpırdanmanın emaresini görmüştük. Şimdi bir kımıldama olur mu olmaz mı, bunu yakından takip ediyoruz. Yani farklı çizgideki Kürt grupların bir araya gelerek bir ittifak kurduklarını, ortak açıklamalar yaptıklarını da görüyoruz. Bunları tabii ki yakından takip ediyoruz. Bunlar rejimle ne kadar savaşacaklar, bulundukları yerdeki diğer etnisitelerle ne kadar savaşacaklar, ne olacak, neyi hedefliyorlar, nereden ne çıkar, hepsini takip ediyoruz, analiz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın bulundukları ülkelerdeki zayıflıklardan istifade ettiğini belirten Bakan Fidan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Terörsüz Türkiye'yle alakalı özellikle şu anda Meclis'te devam eden bir süreç var, Komisyon raporunu tamamladı. Bundan sonra artık siyasi partilerin kendi aralarındaki uzlaşmaları, fikirleri, uyumları... Ne türden kararlar alacaklar?.. Artık o şekilde bir tartışma zemini olacak. Ama bizim gördüğümüz, tabii Terörsüz Türkiye'nin olması için terörsüz bölgenin olması gerekiyor, bunu hep teknik dili biraz düzeltmek için kullanmak zorunda kalıyoruz. Terörsüz bölge meselesi biraz Suriye'yi, Irak'ı, İran'ı ilgilendiren bir husus. Buralardaki denklemde örgüt kendiliğinden irade koymadığı sürece, Terörsüz Türkiye'de belli adımları atmak mümkün olmuyor. Yakından takip ediyoruz. İçerideki siyasal süreç ayrı bir konu. Onu ben dediğim gibi, şu anda siyasi partiler raporu aldılar. Bakıyorlar, kendileri de herhalde bir karar verecekler. Yeni dönemde göreceğiz bakalım.

