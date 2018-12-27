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Katil Netanyahu'dan seçim kurnazlığı

Hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları ve Hamas'la yaşanan son krizden sonra erken seçime gitme kararı alan Netanyahu'nun seçimlerden önce yargıya müdahalede bulunduğu iddia edildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İşgalci İsrail’in katil Başbakanı Netanyahu hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları ve devam eden soruşturmanın bir türlü sonuçlanmamasını yorumlayan İsrailli yetkililer, "Netanyahu'nun müdahalesi ve seçim kurnazlığı" olarak nitelendirdi.
 
İsrail basınına konuşan yetkililer erken seçim öncesinde Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının sonuçlanmayacağını, Netanyahu'nun bir şekilde yargıya müdahalede bulunduğunu iddia etti.
 
İsrail Adalet Bakanlığı ise basında yer alan iddialara karşılık, "Soruşturma organize ve profesyonel bir şekilde devam ediyor. Ne zaman biteceği belli değil." dedi. 
 
Netanyahu seçim kurnazlığı yapıyor
 
Hakkında 3 ayrı soruşturma bulunan Netanyahu'nun, beklenmedik bir şekilde erken seçime gidilmesi karşısında tedbir olarak yargıya müdahalede bulunduğu ve kararın daha sonra açıklanması için elinden geleni yaptığı ifade edildi.
 
Dikkat çeken isim
 
Adı yolsuzluklarla anılan Netanyahu'nun soruşturmasını yürüten isim ise ortaya atılan iddiaların doğruluk payı olduğunu gösteriyor.
 
Netanyahu'nun soruşturmasını yürüten Savcı Avichai Mandelblit'in bir dönem Başbakan Netanyahu'nun kabinesinde beraber çalıştığı biliniyor.
 
800 sayfalık iddianame sil baştan
 
Erken seçimlere çok az bir süre kala Savcı Mandelblit, yaptığı açıklamada, Netanyahu hakkında yazılan 800 sayfalık yolsuzluk iddianamesini en baştan bir daha inceleme kararı aldığını duyurdu.

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