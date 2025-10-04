İSTANBUL 21°C / 14°C
Dünya

Katil Netanyahu'dan Sumud Filosu'na sabotaj girişimi... ABD basınından çarpıcı İHA saldırısı iddiası

ABD basını, Küresel Sumud Filosu'na ait 2 tekneye geçen ay Tunus'ta yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının talimatını bizzat İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun verdiği iddiasını gündeme taşıdı. Bu talimat doğrultusunda, denizaltından gönderilen İHA'ların gemilere yangın çıkarmaya yarayan cihazlar bıraktığı belirtildi.

4 Ekim 2025 Cumartesi 13:48
Katil Netanyahu'dan Sumud Filosu'na sabotaj girişimi... ABD basınından çarpıcı İHA saldırısı iddiası
İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na (GSF) yönelik son müdahalesine dünyadan tepkiler sürerken, ABD basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Küresel Sumud Filosu'na dronlu taciz

NETANYAHU'DAN SUMUD FİLOSUNA SABOTAJ EMRİ

ABD merkezli "CBS News"ün istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Küresel Sumud Filosu'na ait 2 tekneye geçen ay Tunus'ta yapılan İHA saldırılarının talimatını bizzat İsrail Başbakanı Netanyahu verdi.

Bu talimat doğrultusunda harekete geçen İsrail güçleri, 8 ve 9 Eylül'de bir denizaltından İHA'lar fırlatarak Tunus'un Sidi Bou Said Limanı açıklarında demirli bulunan teknelere yangın çıkarmaya yarayan cihazlar bıraktı.

Bu nedenle teknelerde yangın çıktığı hatırlatılan haberde, yangın çıkarıcı silahların sivil halka veya sivil hedeflere karşı kullanılmasının uluslararası insancıl hukuk ve silahlı çatışma hukuku uyarınca kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.

Küresel Sumud Filosu'na onlarca dron saldırısı düzenlendi

GSF TEKNELERİ TUNUS AÇIKLARINDA ŞÜPHELİ İHA SALDIRILARININ HEDEFİ OLMUŞTU

Gazze'ye yardım götürmek üzere 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus'un Sidi Bou Said Limanı açıklarında beklediği sırada şüpheli İHA saldırılarının hedefi olmuştu.

8 Eylül'de Portekiz bayraklı "Family" teknesi, 9 Eylül'de ise İngiltere bayraklı Alma teknesine İHA'lar tarafından şüpheli yabancı cisimler bırakılması sonucu teknelerde yangın çıkmıştı. GSF, her iki teknede çıkan yangınların mürettebat tarafından söndürüldüğünü ve yaralanan kimsenin olmadığını duyurmuştu.

