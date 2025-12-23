İsrailli siyasi analistler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran ve Lübnan başta olmak üzere bölgede yeni savaşlar başlatmak istediğini, bu konudaki nihai kararı da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinden sonra alacağını belirtiyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 29 Aralık'ta Florida'da Trump ile yapılması planlanan görüşmesinden önce İsrail medyasında yer alan haberlerde, Tel Aviv'in İran'a olası bir saldırısı ve Lübnan'a saldırıların tırmandırılmasına ilişkin başlıklar öne çıkıyor.

Netanyahu hükümetindeki bazı yetkililerin Gazze Şeridi'ne saldırıların yeniden başlatılması çağrısına rağmen Trump'ın saldırıları sona erdirmeye yönelik planını ilerletmek istediği düşünülüyor.

- "BÖLGEDE SAVAŞ RÜZGARLARI ESMEYE BAŞLADI"

Maariv gazetesinin analisti Avi Ashkenazi, kaleme aldığı analizinde Tel Aviv'in bölgedeki durumuna ve olası saldırı ihtimallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ashkenazi, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in "İran'a tekrar saldırabilecekleri" tehdidine işaret ettiği analizine "Bölgede savaş rüzgarları esmeye başladı." ifadesiyle başladı.

ABD Başkanı'nın Gazze meselesini bitirmekte kararlı göründüğünü belirten Ashkenazi, şu ifadeleri kullandı:

"Trump, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ya da Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in hedeflerini baltalamasına izin vermek istemiyor. Trump, Suriye'nin ABD ekonomisi için mineraller açısından zengin bir ekonomik dayanak olabileceğinin idrakiyle Suriye'de yeni bir sistem kurmakta kararlı."

Ashkenazi, Lübnan konusunda ise Trump'ın, işler kontrolden çıkmadığı sürece İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki operasyonlarını sürdürmesine izin vermesi ihtimaline işaret etti.

İran'ın hala satranç tahtasındaki çözülmemiş başlıca mesele olarak durduğunu, hem İsrail hem ABD'in Tahran'ın hamlelerini iyi bildiğini savunan Ashkenazi, İran'ın şu anda nükleer programını askıya aldığını fakat savaştan aldığı bir ders olarak savunma sistemini yeniden inşa etmek için yoğun bir şekilde çalıştığını özellikle de hava savunma sistemleri üzerinde mesai harcadığını kaydetti.

Ashkenazi, İsrail'in, İran'ın füze ve roketatar cephaneliğinin yaklaşık yüzde 50'sini yok ettiğini belirterek Tahran'ın o zamandan bu yana yoğun bir silahlanma yarışına girdiği, kaynaklarının çoğunu füze ve insansız hava aracı projelerine yatırdığını öne sürdü.

"Soru, savaşın başlayıp başlamayacağı değil savaşın ne zaman başlayacağı." ifadesini kullanan Ashkenazi, İsrail'in İran'a saldırısını belirlediğini ve uygulamak üzere olduğunu ancak Trump'ın yeşil ışık yakması gerektiğini, Tel Aviv'in muhtemelen, ABD ordusunun böyle bir adımda başlıca ortağı olmasını istediğini aktardı.

Ashkenazi, İsrail'in, İran'ı hedef alması için izlemesi gereken yolun Gazze'de verilecek tavizlerden, Suriye'de yapılacak bazı düzenlemelerden ve Lübnan'da gerçekleştirilecek akıllı ve temkinli manevradan geçtiğinin farkında olduğuna dikkati çekti.

İsrail ordusunun, pek çok plan yaptığını, yeni hedefler belirlediğini kaydeden Ashkenazi, Orta Doğu'daki satranç tahtasındaki tüm aktörlerin itici güçlerini anlamaya çalıştığını belirtti.

- İRAN'IN İSRAİL HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ TEHDİT ETMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Kanal 14 analisti Tamir Morag da İran'a düzenlenen saldırılara işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'de önceki operasyonun kazanımlarının zamanla kaybolacağından büyük endişe duyuluyor. Endişenin merkezinde de İran'ın askeri yeteneklerini, İsrail'in hava savunma sistemi için gerçek bir tehdit oluşturabilecek şekilde büyük ölçekte balistik füze saldırısı başlatabilecek noktaya getirecek kadar geri kazandığı bir senaryo yer alıyor."

Morag, Netanyahu'nun Trump ile "İsrail'in İran'a yeni saldırılar başlatma ihtimalini görüşmesinin" beklendiğini aktardı.

ABD'nin İran'a yeni saldırı düzenlenmesi durumunda katılıp katılmayacağının belirsiz olduğunu ifade eden Morag, "(İran'a saldırı düzenlenmesi durumunda) ABD aktif veya sınırlı bir katılım mı gösterir yoksa yalnızca İsrail'e yeşil ışık mı yakar henüz net değil." değerlendirmesinde bulundu.

Morag, 2026'da 3 cephede İran'a 3 tur saldırı düzenlenmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu iddia etti.

İsrailli analist, "Sıralama henüz net değil. Görünüşe göre bir sonraki askeri hareketlilik Lübnan'da olacak, en yakını o, ardından Gazze'de. Sonrasında da İran'da başka bir çatışma dalgası görmemiz muhtemel." görüşünü dile getirdi.

- NETANYAHU'NUN İRAN'A SALDIRMAK İÇİN İZİN ALMASI İSRAİL'DE BÜYÜK BİR BAŞARI GİBİ GÖRÜLÜR

Yedioth Ahronoth gazetesi analisti Itamar Eichner, Netanyahu ile Trump arasındaki görüşme öncesinde İsrail'in en üst siyasi kademelerinde yoğun toplantıların yapıldığını belirtti.

Eichner, "Bu toplantılarda Trump'ı kilit konularda ikna etmeye odaklanılıyor. Hamas ve Hizbullah'ı silahsızlandırmak, İran'ın balistik füze üretimini artırmasıyla mücadele etmek ve İsrail'in bölgedeki niteliksel askeri üstünlüğünü korumak." dedi.

Gazze'deki duruma ilişkin Eichner, "Gazze cephesindeki temel anlaşmazlık, Hamas'a silahsızlanması için verilen süreyle ilgili." ifadesine yer verdi.

Eichner, şunları kaydetti:

"İsrailli yetkililer, Tel Aviv yönetiminin sonunda Hamas'ı kendi başına silahsızlandırmak zorunda kalacağına ve bunu henüz kurulmamış olan uluslararası istikrar gücü aracılığıyla değil kendi inisiyatifiyle yapacağına inanıyor."

Eichner, Netanyahu'nun yeni bir saldırı başlatmak için ABD'den izin almayı başarmasının, İsrail'de büyük bir başarı olarak kabul edileceğini de sözlerine ekledi.



