  • Katil Netanyahu'nun haddini aşan Hazreti İsa benzetmesi! Erakçi tepki gösterdi
Dünya

Katil Netanyahu'nun haddini aşan Hazreti İsa benzetmesi! Erakçi tepki gösterdi

Netanyahu'nun Hazreti İsa'yı Cengiz Han ile kıyaslayarak, 'İsa Mesih'in Cengiz Han'a karşı hiçbir üstünlüğü yok. Yeterince güçlü, acımasız ve kudretliyseniz, kötülük iyiliğin üstesinden gelir.' ifadeleri üzerine konuşan İran Dışişleri Bakanı Erakçi bu sözlerin 'İsa Mesih'e karşı küçümseme içerdiğini' ifade etti.

AA20 Mart 2026 Cuma 15:23
Katil Netanyahu'nun haddini aşan Hazreti İsa benzetmesi! Erakçi tepki gösterdi
Erakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dünkü açıklamasında Hazreti İsa ve ve Cengiz Han hakkındaki ifadelerine değindi.

İranlı Bakan paylaşımında, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Hristiyanların iyi niyetine bu kadar bağımlı bir lider için, Netanyahu'nun İsa Mesih'e karşı sergilediği küçümseme dikkat çekicidir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu hakkında, insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarıldığına işaret eden Erakçi, "Bölgenin gördüğü en acımasız katliamcısı olan Cengiz Han'a yönelik dizginsiz övgüleri ise aranan bir savaş suçlusu olarak kendisinin mevcut statüsüyle örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu dünkü konuşmasında, ABD-İsrail'in İran'a ve bölgedeki diğer ülkelere savaşına ilişkin Hazreti İsa'yı Cengiz Han ile kıyaslayarak, "İsa Mesih'in Cengiz Han'a karşı hiçbir üstünlüğü yok. Yeterince güçlü, acımasız ve kudretliyseniz, kötülük iyiliğin üstesinden gelir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanının yorumuna sosyal medyada başta Müslümanlar ve bazı Hristiyanlar tepki göstermişti.

