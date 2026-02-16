İSTANBUL 20°C / 12°C
Dünya

Katil Netanyahu'nun ofisinde bomba alarmı! Uzmanlar bölgeye gönderildi

Batı Kudüs'te katil Netanyahu'nun ofisinde şüpheli paket paniği yaşandı. Güvenlik güçleri alarma geçerken, bomba imha ekipleri olay yerine yönlendirildi.

16 Şubat 2026 Pazartesi 09:51
Katil Netanyahu'nun ofisinde bomba alarmı! Uzmanlar bölgeye gönderildi
Katil Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine şüpheli bir paket nedeniyle bomba imha uzmanları sevk edildi.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, kısa bir süre önce Netanyahu'nun ofisine şüpheli bir paket gönderildi.

Haberde, şüpheli paketle ilgili ihbarın alınmasının ardından Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine adli tıp ve bomba imha uzmanlarının nakledildiği aktarıldı.

Öte yandan Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kentinde bugün polis, İsrail ordusu, itfaiye ve Kızıl Davut Yıldızı ekiplerinin katılacağı büyük çaplı bir acil durum tatbikatının düzenleneceği kaydedildi.

Tatbikat sırasında bölgede güvenlik güçlerinin, acil durum araçlarının, helikopter ve insansız hava araçlarının yoğun hareketliliğinin olacağı belirtildi.

  • Batı Kudüs
  • Netanyahu
  • bomba imha

