ABD Başkanı Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 56'ncısı düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Grönland konusunda net mesajlar veren Trump, ulusal güvenlik gerekçeleriyle bu bölgeye sahip olmaları gerektiğini savunarak, bu konuda Danimarka ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

ABD Başkanı, "Muhtemelen aşırı güç kullanmaya karar vermedikçe Grönland konusunda bir şey elde edemeyeceğiz, bu durumda açıkçası durdurulamaz olurduk. Ancak bunu yapmayacağım. Zor kullanmak istemiyorum, zor kullanmayacağım." diyerek bu konuda askeri seçeneği düşünmediğini ifade etti.

Rusya ve Çin'e atıf yapan Trump, Grönland'ın sadece ABD için değil Avrupa'nın da güvenliği için önemli olduğunu, bu sebeple kendilerine ait olması gerektiğini vurguladı.

- DANİMARKA İLE MÜZAKERELERE BAŞLAMA TALEBİ

Danimarka ile bu konuda görüşmeye hazır oldukları mesajını veren Trump, "Bu nedenle, tarihimiz boyunca birçok başka bölgeyi satın aldığımız gibi ABD'nin Grönland'ı satın almasını görüşmek üzere (Danimarka ile) acil müzakereler yapılmasını talep ediyorum." dedi.

Trump, "Dünyayı korumak için bir buz parçasını (Grönland) istiyoruz ama vermiyorlar. Şimdi onların bir seçeneği var. 'Evet' diyebilirler ve biz çok minnettar oluruz, ya da 'hayır' diyebilirler ve biz bunu unutmayız." şeklinde konuştu.

Grönland halkına ve Danimarka halkına büyük saygı duyduğunu ifade eden Trump, "Ancak her NATO müttefiki, kendi topraklarını savunma yükümlülüğüne sahiptir ve gerçek şu ki Amerika Birleşik Devletleri dışında hiçbir ülke Grönland'ın güvenliğini sağlayacak durumda değil." yorumunu yaptı.

- "NATO'YA ZARAR VERMEZ, BİLAKİS NATO'YU GÜÇLENDİRİR"

Grönland'ın ABD'ye geçmesinin NATO'ya zarar vermeyeceğini savunan ABD Başkanı Trump, NATO'nun bu durumda daha da güçlü olacağını vurguladı.

ABD'nin Grönland konusunda "mülkiyet ve sahiplik hakkı" talep ettiğini anlatan Trump, bir yere sahip olmadan oranın gerçek anlamda savunulamayacağını belirtti ve "Bir yeri kira sözleşmesiyle savunamazsınız, yasal olarak, bu şekilde savunulamaz. Oraya sahip olmalısınız." diye ekledi.

Trump, Arktik bölgesinin gelecekteki herhangi bir çatışmada merkezi bir rol oynayacağını ve füze savunma planlaması için kritik öneme sahip olacağını belirterek, "Bir savaş çıkarsa, çatışmaların çoğu bu buz parçasında gerçekleşecek. Düşünün: Füzeler o buz parçasının tam ortasından uçacak." dedi.

Başkan Trump, ABD için inşa edileceğini söylediği Altın Kubbe füze savunma sisteminin Grönland'ı da kapsayacağını ve bunun hem Danimarka hem de Avrupa'nın güvenliğine katkı yapacağını ifade etti.

- "ZELENSKİ İLE BUGÜN GÖRÜŞECEĞİM"

Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, her iki liderin de barış istediğine inandığını ve bu süreci artık tamamlamak istediklerini vurguladı.

Trump, Davos'taki temasları kapsamında bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geleceğini kaydederek, hem Zelenski hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le "savaşı sona erdirmek için" görüşmelere devam ettiğini belirtti.

- VENEZUELA YÖNETİMİNE SICAK MESAJ

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri operasyonuna da değinen Trump, bu ülkenin şu anda eskiye göre daha iyi durumda olduğunu savundu.

Trump, "Uzun zamandır kazandıklarından daha fazla para kazanacaklar, Venezuela harika bir performans gösterecek. Venezuela önümüzdeki altı ayda son 20 yılda kazandığından daha fazla para kazanacak. Tüm büyük petrol şirketleri bizimle birlikte oraya geliyor. Bu inanılmaz bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve ekibiyle de çok iyi işbirliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Trump, yeni yönetimin zekice davrandığını ve ABD ile işbirliği yaparak ülkedeki ekonomiyi düzeltme yolunda önemli adımlar attığını savundu.

- "AVRUPA İYİ YÖNDE GİTMİYOR"

Trump, Avrupalı liderlere seslenerek, "Avrupa'yı seviyorum ve iyiye gitmesini istiyorum, ancak Avrupa doğru yolda gitmiyor." dedi.

Avrupa'daki bazı ülkelerin "artık tanınmaz hale geldiğini" savunan Trump, bu noktada özellikle yeşil enerji yatırımları ile kitlesel göç politikalarının Avrupa'ya büyük zararlar verdiğini ileri sürdü.

Trump ayrıca, Avrupa'da son yıllardaki ekonomik büyümenin sürekli artan hükümet harcamalarına, büyük ölçekli göçlere ve yabancı ithalat yoluyla sağlanan girdilere bağımlı olduğunu savundu.

- NETANYAHU'YA DEMİR KUBBE GÖNDERMESİ

Diğer yandan Trump, İsrail için bugüne kadar çok şey yaptıklarını ifade ederek, bu konuda ABD'nin sağladığı katkıların daha fazla takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'deki Demir Kubbe sistemine atıf yapan Trump, "Bunu İsrail için yaptık. Bu arada, Bibi'ye (İsrail Başbakanı Netanyahu) dedim ki 'Bibi, Demir Kubbe'nin övgüsünü kendine mal etme. Bu bizim teknolojimiz, bizim eserimiz." şeklinde konuştu.

- "ABD, GEZEGENİN EKONOMİ MOTORU"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, başkanlık görevinin ilk yılında ABD ekonomisindeki yükselişe dikkati çekti.

Trump, büyüme, verimlilik ve yatırımların arttığını, gelirlerin yükseldiğini, enflasyonun ise kontrol altına alındığını belirterek, "ABD, ülke tarihindeki en hızlı ve en çarpıcı ekonomik toparlanmanın ortasında." dedi.

ABD ekonomisinin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) öngördüğü oranın iki katı hızla büyüme yolunda ilerlediğini dile getiren Trump, büyüme ve tarife politikalarının sayesinde bunun çok daha yüksek olabileceğini ifade etti.

Trump, "ABD, gezegenin ekonomi motorudur ve Amerika büyüdüğünde tüm dünya büyür, tarih boyunca Amerika kötüye gittiğinde tüm dünya kötüye gitmiştir." diye konuştu.

Gümrük tarifeleri sayesinde ticaret açığını radikal bir şekilde azalttıklarını vurgulayan Trump, "Her yıl 1 trilyon dolardan fazla para kaybediyorduk. Bir yıl içinde aylık ticaret açığımızı yüzde 77 azalttım ve tüm bunları enflasyon olmadan gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

Trump, ABD'nin ticaretinin yüzde 40'ını kapsayan, dünyanın en büyük şirketleri ve ülkeleriyle tarihi ticaret anlaşmaları yaptıklarına işaret ederek, Avrupa ülkeleri, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin ABD'nin ortakları arasında olduğunu aktardı.

- ⁠"AMERİKA KİRACILAR ÜLKESİ HALİNE GELMEYECEK"

Ev sahibi olmanın Amerikan toplumu için önemine değinen Trump, ancak faiz oranlarının çok yükselmesiyle bunun ulaşılamaz hale geldiğini vurguladı.

Trump, Amerikan rüyasının bu temel taşını geri getirmek için harekete geçtiğini belirterek, şirketlerin yatırım olarak konut satın almasının fiyatları yükselttiğini savundu.

Konutların şirketler için değil insanlar için inşa edildiğini söyleyen Trump, "Amerika kiracılar ülkesi haline gelmeyecek, bu nedenle, büyük kurumsal yatırımcıların tek ailelik evleri satın almasını yasaklayan bir başkanlık kararnamesi imzaladım." diye konuştu.

Trump, konut peşinatı biriktirmenin önündeki en büyük engellerden birinin de artan kredi kartı borçları olduğunu öne sürerek, Kongre'yi kredi kartı faiz oranlarına 1 yıllık yüzde 10 sınır getirmeye çağırdı.

Konut değerlerinin muazzam bir şekilde arttığına değinen Trump, bunu düşürerek ev sahiplerine zarar vermek istemediğini kaydetti.

- ⁠"FED'İN YENİ BAŞKANINI ÇOK UZAK OLMAYAN BİR GELECEKTE AÇIKLAYACAĞIM"

Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanını "çok uzak olmayan bir gelecekte" açıklayacağını ifade ederek, görüşme yaptığı her adayın "harika" olduğunu anlattı.

Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, "Şu anda berbat bir başkanımız var, Jerome, çok geç, faiz oranlarında her zaman çok geç kalıyor." dedi.

Trump, dünyadaki tüm ülkeler arasında en düşük faiz oranını ödemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Amerika'nın dünyanın kripto başkenti olmaya devam etmesini sağlamak için de çalıştığını anlatan Trump, Kongre'nin üzerinde çalıştığı kripto düzenlemesini de yakında imzalamayı umduğunu söyledi.