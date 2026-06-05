Yedioth Ahronoth analisti Itamar Eichner, iki lider arasında geçen son telefon görüşmesinde Trump'ın Netanyahu'ya sert çıkmasıyla ilgili kaleme aldığı yazıda "Netanyahu, Trump'ın Orta Doğu planına engel mi oluyor" sorusunu sordu.

Eichner, Trump'ın, telefon görüşmesinin ayrıntılarını açıklamasının, iki liderin ilişkilerinin bozulduğuna işaret edebileceği yorumunu yaptı.

Eichner'e göre, Netanyahu'nun İsrail ordusuna Beyrut'a saldırma emri vermesi, İran'la bir anlaşmaya varmaya çalışan ve bu adımın, çabalarını sekteye uğratmasından korkan Trump'ı kızdırdı.

İsrail'in Beyrut ve Dahiye'ye yönelik büyük ölçekli saldırı olasılığı, Washington ve birçok Arap ülkesinde ciddi endişelere yol açtı.

Yeniden büyük ölçekli bölgesel bir savaş çıkmasını istemeyen Trump, Netanyahu'nun Beyrut'u vurma tehdidini duyduğunda onun "kontrolü" kaybettiğini düşündü.

İsrailli analiste göre, Trump bölgesel bir anlaşmaya varmak istiyor ancak onun bölgedeki kilit ortağı bunun gerçekleşmemesi için elinden geleni yapıyor.

Eichner'e göre, Trump ve Netanyahu arasındaki ilişki son derece hassas bir aşamaya girmiş durumda. Zira Trump artık savaş döneminden anlaşmalar dönemine geçmek istiyor ama Netanyahu'nun da aynı kulvarda seyrettiğinden emin olamıyor.

Analist yazısını şu ifadelerle bitiriyor:



"İki lider arasındaki mevcut kriz geçici bir anlaşmazlık mı yoksa daha derin stratejik bir dönüşüm mü? Trump, bölgesel anlaşmalara varmayı kendisine hedef olarak belirlemişse Netanyahu'nun Orta Doğu'daki en önemli dayanağı mı yoksa yoluna çıkan bir engel mi olduğuna karar vermek zorunda kalabilir."

Amerikan Axios haber platformunda 2 Haziran'da çıkan haberde, Trump'ın 1 Haziran'da telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert çıktığı belirtilmişti.

Haberde, Trump'ın İsrail'in Lübnan'da son günlerde gerginliği tırmandırmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirerek Netanyahu'ya, "Sen delisin." ifadesini kullandığı kaydedilmişti.