Ordudan yapılan açıklamada, 1986'da Lübnan'da uçağı düşen ve o tarihten bu yana akıbeti bilinmeyen İsrailli askeri pilot Ron Arad'ın cenazesini bulmak için Lübnan'a havadan indirme yapıldığı aktarıldı.

Havadan indirme sırasında İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı belirtilen açıklamada, arama alanında Arad ile alakalı bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.



Açıklamada, Lübnan basınının aktarmış olduğu çatışmadan ise söz edilmedi.



Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Lübnan-Suriye sınırı yakınındaki Doğu Sıradağları'nın yüksek kesimlerinde, Nebi Şit–Ham hattı yönünde havadan indirme girişiminde bulunduğu belirtilmişti.

Hizbullah, İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Baalbek kenti kırsalında helikopterlerle bir hava indirme girişimine karşı Nebi Şit beldesi yakınlarında çatışma yaşandığını ve indirme girişiminin püskürtüldüğünü açıklamıştı.

- HİZBULLAH'IN RIDVAN GÜCÜ'NE SALDIRILAR DÜZENLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanlarına ve komuta merkezine saldırı düzenlediğini savundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen çeşitli hedeflere saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinde ve doğusunda Bekaa'da Hizbullah'a ait roketatarlar, silah depoları ve diğer askeri tesislerin hedef alındığı öne sürülen açıklamada, Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanları ve iki komuta merkezinin güneydeki Mecdel Silim'de vurulduğu iddia edildi.

Açıklamada, ülkeye yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.



İşte dakika dakika yaşananlar:

13:18 İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Cebşit beldesinde düzenlediği hava saldırılarında 4'ü aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi.

07.47 Irak Direniş Koordinasyon Komitesi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösü Dahiye'de sivillerin güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda Arap ülkelerindeki ABD çıkarlarını hedef alacakları tehdidinde bulundu.

07.27 Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Lübnanlı Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Velid Canbolat, bölgede ortaya çıkan tehditlerle mücadele için Suriye ile Lübnan hükümetleri arasındaki koordinasyonun önemine dikkati çekti.

06.28 Hizbullah, İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Baalbek kenti kırsalında helikopterlerle bir hava indirme girişimine karşı Nebi Şit beldesi yakınlarında çatışma yaşandığını ve indirme girişiminin püskürtüldüğünü açıkladı.

04.07 İrlanda, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Kozah beldesinde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait bir mevziyi hedef almasını şiddetle kınadı.

03.58 İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine havadan asker indirme girişiminde bulunduğu, bölgede yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi.

01.57 İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 33 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

00.00 Hizbullah, İsrail'in kuzeyine ve Lübnan'ın içine kadar ilerleyen güçlerine bugün roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 18 saldırı düzenlediklerini açıkladı.