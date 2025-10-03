İSTANBUL 24°C / 16°C
Dünya

Katil ordusu ''sınır tanımayan doktorları'' hedef aldı... 1 kişi şehit oldu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusu tarafından bir çalışanının daha şehit edildiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada şehit edilen kişinin üzerinde insani sağlık çalışanı olduğunu gösteren MSF yeleği bulunduğu bildirildi.

AA3 Ekim 2025 Cuma 00:58 - Güncelleme:
MSF'den yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda MSF çalışanı 42 yaşındaki Ömer Hayek'in hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Saldırının hedefi olan MSF ekibinin o sırada otobüs beklediği ve tıbbi insani yardım çalışanı olduklarını gösteren MSF yelekleri giydiği vurgulandı.

Açıklamada, "Diğer bir çalışanımız Hüseyin en-Neccar'ın İsrail güçleri tarafından Deyr el Balah'ta öldürülmesinden iki haftadan kısa bir süre sonra gerçekleşen bu cinayetten dolayı derin üzüntü ve öfke duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hayek'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen MSF çalışanlarının sayısının 14'e yükseldiği kaydedildi.

