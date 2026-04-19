İSTANBUL 18°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  Katil ordusunda ''köstebek'' paniği! İran'a sızdırmışlar
Dünya

Katil ordusunda ''köstebek'' paniği! İran'a sızdırmışlar

Katil İsrail'de İran adına casusluk suçlamasıyla hava kuvvetlerinden 2 askerin gözaltında tutulduğu açıklandı. Daha önce de İsrail polisi, Demir Kubbe hava savunma sistemine ilişkin gizli bilgileri İran istihbaratına sızdırdığı suçlamasıyla bir yedek askerin gözaltına almıştı.

AA19 Nisan 2026 Pazar 11:28
Katil ordusunda ''köstebek'' paniği! İran'a sızdırmışlar
ABONE OL

İsrail'de İran adına casusluk yaptığı suçlamasıyla hava kuvvetlerinden 2 askerin gözaltında tutulduğu bildirildi.

İsrail'de yayın yapan "i24News" televizyonunun İsrail askeri polis teşkilatına dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun hava kuvvetleri içinde yürütülen casusluk soruşturmasına ilişkin detaylar yer aldı.

Söz konusu iki şüphelinin yaklaşık bir aydır gözaltında tutulduğu belirtilen haberde, İran istihbaratının askerlerle temas kurduğuna dair güçlü şüpheler bulunduğu ifade edildi.

Haberde, iki askerin İsrail ordusunun stratejik üsleri ve üst düzey yetkililere ait hassas bilgilere erişmek için mevkilerini kötüye kullandıkları şüphesi üzerine gözaltına alındığı aktarıldı.

Haberde, soruşturmanın iki şüphelinin ötesine uzanabileceği ve daha geniş bir ağa işaret edebileceği belirtilirken, İsrail ordusunun hava savunma sistemlerinden sorumlu birimlerinden de soruşturma kapsamında daha önce gözaltılar yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu iki asker hakkında savaş zamanında düşmana yardım etme suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanacağı da kaydedildi.

İsrail polisi, 20 Mart'ta Demir Kubbe hava savunma sistemine ilişkin gizli bilgileri İran istihbaratına sızdırdığı suçlamasıyla bir yedek askerin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Son dönemde, İsrail'de çok sayıda kişi İran'a ajanlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve haklarında iddianame düzenlenmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte ''baltalı'' maganda paniği! Yolcular can havliyle kaydetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.