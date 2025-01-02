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Dünya

Katil ordusundan Gazze'de yeni suikast: Yardım yaparken hedef aldılar

Soykırımcı İsrail ordusu suikast zincirine bir yenisini daha ekledi. Katil İsrail'in Gazze'de Gazze Emniyet Müdürü Tümgeneral Mahmud Salah ve yardımcısı Hüsam Şahvan'ı hedef aldığı açıklandı. Suikastın, Salah ve Şahvan'ın Filistin halkına insani ve ulusal görevlerini yerine getirdikleri esnada gerçekleştiği belirtildi.

AA2 Ocak 2025 Perşembe 15:27 - Güncelleme:
Katil ordusundan Gazze'de yeni suikast: Yardım yaparken hedef aldılar
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Filistin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Emniyet Müdürü Tümgeneral Salah ile yardımcısı Polis Komuta Konseyi Üyesi Tümgeneral Şahvan'ı Han Yunus'ta havadan hedef aldığı aktarıldı.

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Saldırıda Emniyet Genel Müdürü ve yardımcısının yanı sıra çok sayıda Filistinlinin de hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, suikastın, Salah ve Şahvan'ın Filistin halkına insani ve ulusal görevlerini yerine getirdikleri esnada gerçekleştiği belirtildi.

ULUSLARARASI HUKUK HİÇE SAYILIYOR

Açıklamada, Polis teşkilatının, 15 aydır devam eden İsrail saldırılarının gölgesinde Filistinlilere hizmet verme konusunda önemli rol oynadığı belirtilirken İsrail'in tüm uluslararası ve insani yasaları hiçe saydığına dikkat çekildi.

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