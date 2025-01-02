Filistin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Emniyet Müdürü Tümgeneral Salah ile yardımcısı Polis Komuta Konseyi Üyesi Tümgeneral Şahvan'ı Han Yunus'ta havadan hedef aldığı aktarıldı.

KATİL İSRAİL YARDIM SIRASINDA HEDEF ALDI

Saldırıda Emniyet Genel Müdürü ve yardımcısının yanı sıra çok sayıda Filistinlinin de hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, suikastın, Salah ve Şahvan'ın Filistin halkına insani ve ulusal görevlerini yerine getirdikleri esnada gerçekleştiği belirtildi.

ULUSLARARASI HUKUK HİÇE SAYILIYOR

Açıklamada, Polis teşkilatının, 15 aydır devam eden İsrail saldırılarının gölgesinde Filistinlilere hizmet verme konusunda önemli rol oynadığı belirtilirken İsrail'in tüm uluslararası ve insani yasaları hiçe saydığına dikkat çekildi.

Soykırımcı orduda sular durulmuyor: 38 İsrailli asker intihar etti

Soykırımcı İsrail'den Hamas'a "Gazze" tehdidi

Geçen yıl 53 bini aşkın fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi