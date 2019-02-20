Katil Sisi yönetimi sabah saatlerinde 9 kişiyi idam etti
Mısır’da demokratik seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi darbe ile deviren ve darbe sonrasında yüzlerce kişiyi idam eden Sisi yönetimi sabah saatlerinde 9 Mısırlı genci daha idam etti.
- TM Dijital Haber Merkezi
Mısır’da 3 Temmuz 2013’te ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Mursi’ye kanlı bir darbe gerçekleştiren Sisi, ülkedeki idamlarına devam ediyor.
Darbe sırasında 3 bin 510 kişiyi öldüren, 20 bin 559 bin kişiyi yaralayan ve 2 bin 144 kişiyi tutuklayan Sisi yönetimi, bugün sabah saatlerinde 9 Mısırlı genci daha idam etti.
Başta ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Mursi olmak üzere çok sayıda kişiyi idamla yargılayan ve şuana kadar yüzlerce kişiyi idam eden Sisi yönetimi, Batılı ülkelerden aldığı destekle ülkede insan haklarını ihlal ederek hukuksuz bir yargılamalar yapıyor.
İdam edilen 9 Mısırlı genç arasında ise mahkeme salonunuda annesinin havaya kaldırdığı bebeğin babası olan Ahmed Taha Vahdan da bulunuyor.
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