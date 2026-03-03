İsrail ordusunun başta Beyrut'un Dahiye Mahallesi olmak üzere Lübnan'ın birçok yerine hava saldırıları düzenlemesi ülkedeki göç hareketliliğini artırdı.

İsrail saldırılardan kaçan en az 10 bin sivil, Şam kırsalındaki Cdeydet Yabus ile Humus'taki Cusiye sınır kapıları üzerinden Suriye'ye tarafına geçti.

Lübnan'dan Suriye'ye geçmek isteyenler sınır kapılarında yoğunluk nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kalırken, sınır kapılarında uzun kuyruklar oluştu.

Lübnan tarafının pasaportlara mühür basmadan sivillerin geçişine izin verdiğini ve bu durumdan dolayı yoğunluğun oluştuğunu aktaran Kasım, sivil savunma ekipleri ile araçların gelenleri karşılamak üzere görevlendirildiğini ifade etti.

Sınır Kapısı Genel İlişkiler Müdürü Muhammed el-Kasım, Lübnan'daki güvenlik durumundan dolayı sınır kapısında büyük bir yoğunluk yaşandığını belirtti.

Lübnan tarafının pasaportlara mühür basmadan sivillerin geçişine izin verdiğini ve bu durumdan dolayı yoğunluğun oluştuğunu aktaran Kasım, sivil savunma ekipleri ile araçların gelenleri karşılamak üzere görevlendirildiğini ifade etti.

Ek salonlar açtıklarını ve ilave personelin göreve başladığını kaydeden Kasım, "Dün akşam saatlerinden bugün sabah 10.00'a kadar 10 bin kişi giriş yaptı." dedi.

Kasım ayrıca, Lübnan vatandaşlarının Suriye'ye giriş yapabilmesi için Suriyeli biriyle evli olması, Suriye'de evinin bulunması, başka bir ülke vatandaşlığına sahip olması ya da sendika kartı bulunması gibi şartların arandığını dile getirdi.

SALDIRALAR NEDENİYLE TEDAVİSİNİ YARIM BIRAKTI

İsrail saldırıları nedeniyle Suriye'ye geçiş yapan Antanyus Yasmin, tedavi amacıyla Lübnan'a gittiğini söyledi.

Saldırılar nedeniyle tedavisini yarım bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Yasmin, sınır kapısında çok fazla yoğunluk olduğunu kaydetti.

Dönüş yapan Amina Halil ise İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'daki durumun çok kötü olduğunu, evden çıkmanın dahi zorlaştığını belirtti.

Saldırılardan kaçarak Suriye'ye gelebildiği için mutlu olduğunu dile getiren Halil, "Ben Suriyeli biriyle evliyim, çocuklarım Suriyeli. Aile ziyareti için Lübnan'daydım. Durumlar çok vahim." dedi.

Alaa Ahmed de İsrail'in yoğun şekilde başkent Beyrtu'a saldırılar düzenlediğini belirtti.

İsrail saldırılarından sonra mülteci olarak yaşadığı Lübnan'dan ülkesine kalıcı olarak dönmeye karar verdiğini belirten Ahmed, "Suriye'de yeniden bir hayat kurmayı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI: İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLÜ SAYISI 52'YE, YARALI SAYISI 154'E YÜKSELDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 21 artarak 52'ye yükseldiğini, 154 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 221 saldırı düzenlediği, 28 bin 586 kişinin zorla yerinden edildiği ve 186 merkezin geçici barınma merkezi olarak hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52'ye, yaralı sayısının ise 154'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, sabah saatlerinde İsrail ordusunun başkent Beyrut ile güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 149 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İSRAİL ORDUSUNDAN LÜBNAN'DA 59 KÖY VE BELDEYE SALDIRI TEHDİDİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 59 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki 59 köy ve beldenin sakinlerine saldırı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, söz konusu beldelerin sakinlerinin evlerini terk edip en az 1 kilometre uzağa gitmeleri gerektiği kaydedilerek, boşaltılması istenen beldelerde Hizbullah hedeflerine saldırı düzenleneceği ileri sürüldü.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRISINA İLİŞKİN DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR





İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Sıddikin beldesine düzenlediği hava saldırısında 2 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Tahran'a düzenlediği saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Lübnan Tümeni Komutanı Davud Alizade'nin öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırıların ardından, ülkedeki çatışmalardan kaçan 10 binden fazla sivil Suriye'ye geçti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü noktalara bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni saldırılar düzenledi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyi ile başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesine yönelik saldırılarının ardından evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce kişi, barınacak yer bulamayınca geceyi sokaklarda geçirmek zorunda kaldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 80 köy ve beldeye yeni saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.

Lübnan hükümetinin, İran'a destek amacıyla İsrail'e misilleme saldırısında bulunan Hizbullah'ın güvenlik ve askeri faaliyetlerini yasaklama kararı ülkede siyasi ve güvenlik boyutlarıyla tartışmalara yol açtı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail'in karada işgali genişletme kararı aldığı Lübnan'dan atılan roketin bir binaya isabet etmesi sonucunda 1 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde karadan işgali genişleterek sınır hattındaki bazı belde ve noktalara doğru ilerlemeye başladığı bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü'nde görev yapan ve Hizbullah'ın kapasitesini yeniden inşa etme çabalarına liderlik eden Rıza Hazaei'nin Beyrut'ta öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi bahane göstererek Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurdu.

İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi bahane göstererek Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'a yönelik saldırılara misilleme olarak İsrail'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini duyurdu.

09:16 İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'a bağlı Nur Radyosu binasının hedef alındığı bildirildi.

08:47 İsrail ordusu, Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı ve geniş çaplı hava saldırıları başlattığını açıkladı.

08:33 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yoğun saldırılar düzenledi.

07:53 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a bağlı bir televizyon kanalı binasını hedef alırken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı.

07:46 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 59 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.

04:55 İsrail ordusu, havadan ve denizden saldırılar düzenlediği Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni saldırı tehdidi yayımladı.

02:51 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları gerçekleştirdi.

02:41 Lübnan'daki Hizbullah ve İran, İsrail'e eş zamanlı misilleme saldırıları düzenledi.

02:35 ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki vatandaşlarına bulundukları ülkelerden "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle bir an önce ayrılmaları çağrısında bulundu.

01:23 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde bulunan Haret Hureyk Mahallesi'ndeki bir binaya saldırı tehdidinde bulundu.

00:42 İsrail ordusu, Lübnan-İsrail sınırının güney hattının boşaltılmasını isteyerek bölgeye yeni saldırı tehdidinde bulundu.

00:18 Lübnan'ın Paris Büyükelçisi Rabih Chaer, ülkesine havadan ve denizden saldıran İsrail'in kara saldırısı da düzenleme ihtimalinden endişe duyduğunu söyledi.