Katiller ordusu ateşkesi ihlal ediyor! Filistinli şehit sayısı 68 bin 519'a çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli kardeşin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu topçu atışlarıyla Deyr el-Belah'ın doğusundaki Kastal binalarının yakınını bombaladı.

İsrail saldırısında Said ve Mesud el-Ğavaş isimli 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, Filistinli kardeşlerin İsrail ordusunun ateşkesin ardından gerisine çekildiği Sarı Hat'tı geçtiklerini ve bölgede Sarı Hat'tı gösteren bir işaretin bulunmadığını söyledi.

İsrail ordusu, Sarı Hat'tı yanlışlıkla da olsa geçen Filistinli sivilleri ve araçlarını uyarı yapmaksızın hedef alıyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli zeytin çiftçilerine yönelik artan saldırılarını "örgütlü terör" politikası olarak niteledi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e, yaralı sayısı ise 324'e yükseldi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine bu sabah düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Filistinli aktivist ve araştırmacı Hala Shoman, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık altyapısına saldırılarıyla anneleri, çocukları, aileleri ve dolayısıyla nesilleri hedef aldığını belirterek, bu durumun soykırımın bir uzantısı olduğunun altını çizdi.

Filistinli aktivist Rıdvan Ebu Muamer, İsrail'in saldırılarında ailesinin çok büyük bir kısmını kaybettiğini belirterek "İsrail, Gazze'yi ziyaret eden 9 yaşındaki yeğenimi bile öldürdü." dedi.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararını açıklayacağı "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programının üçüncü gününde çeşitli oturumlarda "Suç Ortaklıkları, Uluslararası Sistem, Direniş ve Dayanışma" masaya yatırılacak.

ABD ordusunun, Gazze'de ateşkesin ihlal edilmediğinden emin olmak için son günlerde bölgede insansız hava araçları (İHA) ile havadan gözetleme operasyonu yürüttüğü iddia edildi.

01.38 Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki el-Muğayyir köyünde Filistinlilere ait araçları ateşe verdi.

00.30 İtalya'nın başkenti Roma'da, Filistin'e destek amacıyla toplanan göstericilerin yürüyüş yapmak istemesi üzerine, güvenlik güçleri kalabalığa cop ve tazyikli suyla müdahale etti. Başkentin Verdi Meydanı'nda çok sayıda kişi, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek vermek ve dayanışma göstermek için "Gazze'de soykırımı durduruyoruz" çağrısıyla akşam saatlerinde bir araya geldi.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere Sarı Hat'ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.