Katiller ordusundan Doha'da Hamas'a suikast girişimi! Katar: İsrail'in korkak saldırısını kınıyoruz

Katar'ın başkenti Doha'da patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Doha'nın merkezindeki bir noktada patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

#SONDAKİKA Doha'da patlama meydana geldi! Katar'da Hamas'a suikast



Doha'da patlama sesleri duyuldu. Söz konusu patlamalarda üst düzey Hamas yetkililerinin hedef alındığı iddia edildi.https://t.co/3apHdvcO9n pic.twitter.com/i1JJqlZwcC — Star Gazetesi ���� (@stargazete) September 9, 2025

Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki görüntülerde, Doha'daki bir noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısıyla Hamas'ın üst düzey isimlerine yönelik suikast düzenlendiği ifade edildi.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırının nerede gerçekleştirildiğine ilişkin ise detay verilmedi.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkili, Doha'daki patlamaların İsrail saldırısı sonucu yaşandığını iddia etti.

Söz konusu yetkili, İsrail'in Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Bugünkü saldırılar İsrail'in bağımsız bir operasyonudur. İsrail tarafından başlatıldı ve yürütüldü. Tüm sorumluluğu alıyoruz" denildi.

TRUMP'IN SALDIRIYA ONAY VERDİĞİ AKTARILDI

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, İsrail saldırısının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası anlaşmasına varılması için sunduğu yeni taslağın görüşüldüğü toplantı sırasında düzenlendiğini belirtti.

İsrail basını, saldırı öncesi Tel Aviv yönetiminin ABD'yi bilgilendirdiğini, Trump'ın Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenlenmesine "yeşil ışık yaktığını" belirtti.

Basında ayrıca saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Öte yandan hem İsrail hem de uluslararası basında çıkan haberlerde, saldırının düzenlendiği binada Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye ve Halid Meşal'in de bulunduğu öne sürüldü.

İsrail yönetimi daha önce Hamas'ın yurt dışındaki üst düzey isimlerine suikast tehdidinde bulunmuştu.

İRAN VE IRAK'TAN SOYKIRIMCI İSRAİL'E KINAMA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef aldığı saldırıya ilişkin, "Bu suç teşkil eden eylem bütün uluslararası kuralların çirkin bir ihlalidir. Katar'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğü tehdit edilmiştir" dedi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerini hedef alan saldırısını şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırının kardeş Katar devletinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal eden korkakça bir eylem olduğu belirtildi.

GUTERRES: KATAR'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimini kınayarak, bunun Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini vurguladı.