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Dünya

Katillerden Mescid-i Aksa provokasyonu! Kirli emellerini açıkça ilan ettiler

Binlerce Filistinli sivili katleden İsrail'de bazı Siyonist sosyal medya hesapları Mescid-i Aksa üzerinden provokasyona kalkıştı. Siyonistler sosyal medyada Mescid-i Aksa'nın yıkıldığı ve yerine Süleyman Mabedi'nin yapıldığını gösteren videoları paylaşmaya başladı. Skandal videoya tepki yağarken, videonun yapay zeka ile hazırlandığı ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2025 Cumartesi 12:12 - Güncelleme:
Katillerden Mescid-i Aksa provokasyonu! Kirli emellerini açıkça ilan ettiler
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Sosyal medyada Siyonist hesaplar, Mescid-i Aksa'nın yıkıldığı ve yerine Süleyman Mabedi'nin yapıldığını gösteren skandal videoyu dolaşıma soktu. Sosyal medyada paylaşılan ve yapay zekayla hazırlandığı belirlenen videoda, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın yıkıldığı ve yerine Süleyman Mabedi'nin inşa edildiğini gösteren görüntülere yer verildi. Görüntülerin, özellikle İsrail'de aşırılık yanlısı ve ırkçı Yahudilerin, son günlerde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın ve saldırılarına hız kazandırdığı bir dönemde dolaşıma sokulması dikkatlerden kaçmadı.

MESCİD-İ AKSA İÇİN KİRLİ PLAN

Sosyal medyada bazı Siyonist hesapların, soykırımcı İsrail'in Mescid-i Aksa için kirli planını gözler önüne seren paylaşımlar yapması dikkat çekti.

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya Hamursuz Bayramı boyunca aralarında aşırı sağcı milletvekilinin de bulunduğu 6 binden fazla fanatik Yahudi baskın düzenledi. Yahudilerin diğer 6 bayramında olduğu gibi Hamursuz (Pesah) Bayramı'nda da fanatiklerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar artırdı.

TEPKİ ÇEKEN VİDEO DOLAŞIMA SOKULDU

Son günlerde Siyonist hesaplar, sosyal medya üzerinden Mescid-i Aksa'nın yıkıldığını ve yerine Süleyman Mabedi'nin inşa edildiğini gösteren skandal videoyu paylaşmaya başladı.

Yapay zekaya hazırlatılan videoda, Mescid-i Aksa'nın yıkıldığı ve yerine Süleyman Mabedi'nin inşa edildiği görüldü. Söz konusu skandal videoya tepki yağarken, Müslümanların soykırımcı İsrail'in bu baskın ve tehditlerine karşı çıkması ve tepki göstermesi yönünde çağrılar yapıldı.

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