Katillerden Mescid-i Aksa provokasyonu! Siyonist bakan, İsrail bayrağı açtı

Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren İsrailliler, danslar ve kışkırtıcı eylemlerde bulundu, dini ritüeller gerçekleştirdi.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir de Aksa'ya baskın düzenleyenler arasındaydı.

Harem-i Şerif'in avlusunda İsrail bayrağı açan aşırılık yanlısı Bakan Ben-Gvir, Aksa'nın kendilerine ait olduğunu iddia eden kışkırtıcı sloganlar attı.

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden 620 İsraillinin sabah saatlerinde İsrail polisinin koruması altında Aksa'ya baskın düzenlediği kaydedildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre de İsrail polisi, 60 yaşın altındaki erkekler ile 50 yaşın altındaki kadın Müslümanların namaz kılmak için Aksa'ya girişini engelledi.

DOĞU KUDÜS'TE DÜZENLEDİĞİ PROVOKATİF "BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ" BAŞLADI

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, her yıl İsrail ordusunun Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin İbrani Takvimi'ne göre yıl dönümünde söz konusu provokatif yürüyüşü gerçekleştiriyor.

Sayıları binleri bulan aşırı sağcı fanatik İsrailliler, "Araplara ölüm", "Filistin köylerini yakalım" sloganları atarak ellerinde İsrail bayrakları ile Eski Şehir'in tarihi Şam Kapısı'ndan girdi.

İsrail polisinin kentin çeşitli bölgelerine çok sayıda barikat kurduğu ve Filistinlilerin Eski Şehir bölgesine girmesine izin vermediği de görüldü.

Her yıl düzenlenen provokatif etkinlikte fanatik gruplar Şam Kapısı'ndan Eski Şehir'e ırkçı marşlar eşliğinde girerek Burak (Ağlama) Duvarı'na kadar yürüyor.

FANATİK YAHUDİLERDEN ESKİ ŞEHİR'DEKİ FİLİSTİNLİLER VE GAZETECİLERE SALDIRI

Sabah erken saatlerinden itibaren provokatif "bayrak yürüyüşü" için Şam Kapısı'nda toplanmaya başlayan aşırı sağcı İsrailliler, Eski Şehir girişinde Filistinlilere sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Bölgedeki gazeteciler de aşırı sağcı İsrailli grupların hedefi oldu. Fanatik gruplar görevini yapmaya çalışan basın mensuplarına saldırarak çekim yapmalarına engel olmaya çalıştı.

İsrail polisinin fanatik grupların Filistinlilere ve dükkanlarına saldırılarına karşı kalkan oluşturmak için Eski Şehir içinde bulunan aktivistleri zorla bölgeden uzaklaştırdığı da görüldü.

Öte yandan polis Eski Şehir'deki tüm basın mensuplarını zorla Şam Kapısı'ndan dışarı çıkarırken ırkçı sloganlar atan gruba bir müdahalede bulunmadı.

Provokatif yürüyüşe katılan fanatik grupların Eski Şehir'in Hristiyan mahallesinde yaşayan sakinlere saldırıda bulunduğu görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.

Ancak İsrail, 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan etti. İsrail'in bu kararı uluslararası toplum tarafından kabul görmedi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te demografik dengeyi Yahudi nüfusa göre dengelemek için inşa ettiği yerleşim yerleri de hukuka aykırı sayılıyor.

Doğu Kudüs'ü gelecekteki başkenti olarak kabul eden Filistin, İsrail'i şehirdeki Filistinli nüfusa ayrımcılık uygulamak ve "kenti Yahudileştirmeye çalışmakla" suçluyor.