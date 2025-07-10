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Dünya

Katliam ordusunda psikolojik çöküş: Askerler arasında intihar vakaları artıyor

Gazze'ye düzenlenen saldırılarda görev yapan işgalci İsrail askerleri yaşanan soykırıma dayanamayarak intihar ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana intihar eden katliamcı asker sayısı 43'e yükseldi.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 14:52 - Güncelleme:
Katliam ordusunda psikolojik çöküş: Askerler arasında intihar vakaları artıyor
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İsrail merkezli Haaretz gazetesi, "Golani Tugayı'ndan bir asker, İsrail askeri polisi tarafından sorguya alındıktan sonra Sde Teiman Üssü'nde kendini vurarak intihar etti." ifadesine yer verdi.

Habere göre, Gazze'deki görevinden dinlenmek üzere üsse dönen asker hakkında yaklaşık bir ay önce başlatılan askeri soruşturma sonucunda silahına el koyma kararı alındı.

Askerin daha sonra arkadaşına ait silahla kendini vurduğu kaydedilen haberde, intihar eden askere yönelik açılan soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde ayrıca askerin yakın bir arkadaşının geçen ay Gazze'de düzenlenen saldırıda öldüğü aktarıldı.

- İSRAİL ORDUSUNDA İNTİHAR VAKALARI ARTIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırıların ardından İsrail ordusunda intihar vakalarının arttığı belirtiliyor.

Bu askerin ölümüyle 7 Ekim 2023'ten bu yana intihar eden İsrailli asker sayısı 43'e yükseldi.

İsrael Hayom gazetesinin haberine göre, 2024 yılı içinde en az 21 İsrail askeri intihar etti.

  • Gazze saldırıları
  • israil
  • intihar

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