Soykırımcı İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onayladı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin Başbakan'ın Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki önerisini onayladığı belirtildi.

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor.

ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre de bir İsrailli yetkili, ordunun hazırlandığı saldırının yalnızca Gazze kentini kapsayacağını, mülteci kamplarına veya diğer bölgelere uzanmayacağını belirtti.

Yetkiliye göre hedef, 7 Ekim'e kadar Gazze kentindeki tüm sivilleri zorla yerinden sürerek orta kesimlerdeki mülteci kamplarına ve çevre bölgelere yönlendirmek. Ardından, kentte kalan Hamas mensuplarına karşı hem kara saldırısı yürütülecek hem de kent tam anlamıyla kuşatma altına alınacak.

- "İŞGAL" DEĞİL "KONTROL" İFADESİ TERCİH EDİLDİ

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Aharonot'un aktardığına göre de Güvenlik Kabinesi toplantısında "işgal" kelimesi yasal sorumluluklar nedeniyle özellikle kullanılmadı. Bunun yerine "kontrol" ifadesi tercih edildi.

Yine Yediot Aharonot'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Niyetimiz Gazze'yi işgal etmektir ancak resmi belgelerde ve açıklamalarda hukuki nedenlerle 'kontrol' ifadesini kullanıyoruz." dedi.

Gazeteye göre bu tercih, uluslararası hukuka göre işgal edilen bölgelerde sivillere karşı doğrudan sorumlulukların doğmasından kaçınmak amacıyla yapıldı.

Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam saatlerinde toplantı düzenlemişti.

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Gazze'yi işgal planını onaylamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Alman hükümeti Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek hiçbir askeri teçhizatın ihracatına ikinci bir emre kadar izin vermeyecek" ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanlığı: (İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal kararı) Soykırım, sistematik öldürme, açlık ve kuşatma politikasının devamı olarak uluslararası hukukun ihlalidir

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, İsrail hükümetinin Gazze kentinin kontrolünü ele geçirme kararının kabul edilemeyeceğini belirterek, uluslararası topluma İsrail'i durdurması çağrısında bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares: İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri işgalini artırma kararını şiddetle kınıyoruz. Bu, daha fazla yıkıma ve acıya yol açacaktır

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal altına alması yönündeki kararının bölgedeki "insani felaketi" artıracağını söyleyerek, Tel Aviv hükümetine kararından vazgeçme çağrısı yaptı.

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk, 4 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti

İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard, İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını tırmandırma kararının uluslararası hukuku ihlal ettiğini, karardan endişe duyduklarını bildirdi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 2023'ün ekim ayından bugüne kadar Türkiye'nin, 101 bin 271 tonluk insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdığını bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini tamamen işgal planını onaylamasının Filistinliler için "kesin ölüm" anlamına geldiği uyarısında bulunarak uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki askeri harekatını genişletme kararını kınadı.

İsrail ordusunun, abluka altında tutarak saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlerin de aralarında bulunduğu 6 Filistinli yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in sınır kapılarını kapatarak sistematik olarak "aç bırakma" politikası uyguladığı Gazze Şeridi'nde şiddetli yetersiz beslenme sorunu yaşayan 5 aylık Ammar Amara, hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Abbas Kavşağı yakınlarında, önceden uyarı yapılan Ajur ailesine ait eve düzenlediği saldırıda yaralıların ve hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi. Saldırı sonucu çevrede bulunan çok sayıda bina ve yapıda hasar meydana gelirken bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, İsrail hükümetinin işgal altındaki Gazze Şeridi'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planının acilen durdurulması gerektiğini belirtti

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi, Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesinin (AIPAC), İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım hakkında konuştuğu için kendisine "saldıran bağış toplama e-postaları" gönderdiğini belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentinin işgal planını onaylayarak sağ kalan esirleri de "ölüme mahkum ettiğini" belirtti.

Yunanistan'da Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), başlattıkları çevrim içi imza kampanyasıyla Gazze'de sivillere yönelik saldırıların ve insani krizin son bulması için Yunan hükümeti ve parlamentosuna acil eylem çağrısında bulundu.

İsrail'de muhalif liderler, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimindeki hükümetin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamasına tepki gösterdi.

10.08 İNGİLTERE: İSRAİL'İN KARARI YANLIŞ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail kabinesinin Gazze'yi işgal planını onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarını daha da artırma kararı yanlıştır ve derhal bu kararı yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz" dedi.

09.55 HAMAS: BU KARARIN BEDELİ ÇOK AĞIR OLACAK!

Hamas'tan İsrail'in Gazze işgal kararına cevap geldi. Yetkililer "Netanyahu'nun Gazze planı müzakere sürecine indirilmiş bir darbedir. Soykırım ve zorla göç ettirme politikasının devamıdır. Netanyahu'nun bu kararıyla, İsrailli esirleri kendi kişisel çıkarlarına ve aşırı ideolojik gündemine feda etmeye çalıştığını gözler önüne serdi. Gazze işgale karşı direnecek. Bu kararın bedeli çok ağır olacak" ifadesini kullandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini işgal planına onay vermesi nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyon Filistinli bir kez daha zorla yerinden olacak ve yaklaşık 2,3 milyon kişi bölgenin orta kesimindeki dar alanda sıkıştırılacak.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan üç kız kardeş Hala, Alma ve Sema Kamil Muhammed el-Mısri, hafız olan ablaları Nada'nın rehberliğinde Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberledi. Gazze Şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan aile, Refah'tan zorunlu göç ettikten sonra kurulan küçük bir çadır mescitte hafızlık eğitimine devam etti. Ablalarının teşvikiyle kız kardeşler, savaşın, yıkımın ve kayıpların ortasında hafızlıklarını tamamladılar.

ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde açlık olmadığını iddia etmesi üzerine bağırarak, yardımcılarının kendisine bölgedeki çocukların açlıktan öldüğüne dair kanıtlar gösterdiğini ve bunun "sahte" olarak reddedilmesini istemediğini söylediği bildirildi.

09.03 İŞGALİN ONAYLANDIĞI TOPLANTIDA KAVGA İDDİASI

Gazze'yi işgal planının onaylandığı Güvenlik Kabinesi toplantısı sırasında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasında tartışma yaşandığı öne sürüldü.

İddiaya göre Zamir, "Transfer edeceğimiz bir milyon kişiye yönelik insani bir müdahale söz konusu değil. Her şey karmaşık olacak, rehinelerin askeri hedeflerden geri gönderilmesini öneriyorum" ifadeleriyle plana yönelik itirazlarını yineledi.

Ben-Gvir ise Zamir'e, "Medyayla konuşmayı bırakın. Bir karar istiyoruz. Hepimiz rehineler için endişeliyiz ancak zafer isteyen askerler için de aynı kaygıyı taşıyoruz. Askeri yetkililer sürekli brifing veriyor. Siyasi kademeye tabisiniz. Siyasi kararların nasıl uygulanacağını polisten öğrenin" diyerek yanıt verdi.

08.48 " NESİLLER BOYU SÜRECEK BİR FELAKET"

Kabinenin Gazze işgal planını onaylamasına Tel Aviv muhalefetinden tepki geldi. Muhalefet lideri Yair Lapid, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda bu adımı "daha birçok felakete yol açacak bir felaket" olarak değerlendirdi. Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan ise kararın "daha fazla rehinenin ölüme terk edilmesi" anlamına geldiğini söyleyerek "nesiller boyu sürecek bir felaket" ifadelerini kullandı.

08.15 İSRAİL BASINI: TAMAMEN İŞGAL 1-2 YIL SÜRECEK

İsrail merkezli Kanal 12'ye konuşan İsrail Ordusu komutanlarından biri "Gazze'yi işgal etme planını sürdürürsek rehinelerin hayatını da tehlikeye atacağız. Ordumuz da yıpranmış durumda, askeri araçlarımızın bakıma ihtiyacı var" dedi. Öte yandan Gazze'nin tamamen işgalinin 1-2 yıl süreceğini, yoğun çatışmaların ilk aşamasının muhtemelen beş ay süreceğini açıkladı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nin tamamının işgal planının tüm BM kararlarını ihlal edeceğini kaydeden Polyansky, İsrail-Filistin meselesine ilişkin tek seçeneğin iki devletli çözüm olduğunu vurguladı. İsrail hükümetinin Gazze'yi tamamen işgaline ilişkin planı hakkında bir soruyu yanıtlayan Polyansky, Rusya'nın tutumunun BM Güvenlik Konseyi'nde hemen hemen herkesle aynı olduğunu ifade ederek, "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz" diye konuştu.

07.33 İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onayladı.

03.10 İsrail'in Tel Aviv şehrinde düzenlenen hükümet karşıtı protestolara sert müdahale eden polis, en az 5 göstericiyi gözaltına aldı.

01.03 Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planı hakkında "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz." dedi.

00.59 Birleşmiş Milletler (BM), insani yardım ortaklarının temsilcileri ile bazı BM yetkililerinin ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" Direktörü Jake Wood'la New York'ta bir araya geldiğini teyit etti.

00.15 Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü savaş sona erer ermez Gazze Şeridi'ni yeniden imar edeceklerini belirtti.

- GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 96'sı çocuk 197 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.