İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 353. gününde sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 60 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 455'e, yaralıların sayısının 95 bin 878'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü sözcüsü, Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, İsrail savaş uçakları Deyr el-Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi çevresindeki "Ebu Semek" ailesine ait evi hedef aldı. İsrail ordusunun saldırısında 4 Filistinli çocuk ve anneleri hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda Halid bin Velid Okulu'nun üst katını bombaladı. Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulda İsrail ordusunun saldırısı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 455'e yükseldi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun hava saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle Lübnan'ın güneyinde özellikle sınır bölgelerine yakın yerleşimlerdeki halk ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

Fransa'da Filistin'e verdiği destekle öne çıkan muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekillerine restoranda yemek yedikleri sırada siyonist kadın, Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatıldığı saldırıları kastederek, "Sizin de telsizleriniz çalacak." imasında bulundu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefe" hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

Lübnan Başbakanı Mikati: "İsrail, saldırılarla Lübnan'ın köy ve beldelerini yok etmeyi, tüm yeşil alanları ortadan kaldırmayı planlıyor"

İsrail, Lübnanlıların telefonlarına "bulundukları yerleri hemen boşaltmaları" konusunda uyarı mesajı yolladı.

12:25 İsrail'in 353 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde kışın yüzünü göstermesiyle Filistinlilerin yaşadıkları çadırlar ve eşyaları sular altında kaldı.



Orta Doğu'da İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim yükselirken Çin, İsrail'deki vatandaşlarından can güvenlikleri için ülkeyi en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulundu

İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bazı kent ve beldelere baskın düzenledi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insani durum nedeniyle endişelerini bildirdi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde Filistinlilere ait bir okula baskın düzenledi

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Lübnan'ın güneyinde yaşayan halkın sürülerek bölgede "tampon bölge" oluşturulması önerisinde bulundu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sivillere, Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yaptı.

İsrail, bu sabah Lübnan'daki 150'den fazla "hedefe" hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi daha yıktı

09:21 İsrail, Lübnan'ın güneyinde ve doğusundaki birçok bölgeye çok sayıda hava saldırısı düzenledi

05:13 İsrail ordusunun Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 4'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti

03:15 İsrail ordusunun Gazze'de bir okulu bombalaması sonucu 3 Filistinli öldü

İsrail ordusu Irak'tan gönderilen İHA'ya müdahale edildiğini duyurdu

00:17 Gazze'de yaklaşan kışla birlikte binlerce çocuk ve hastanın soğuktan ölebileceği uyarısı yapıldı

00:03 Filistin Devlet Başkanı Abbas, Batı Şeria ve Gazze'de yetkinin kendilerinde olduğunu söyledi