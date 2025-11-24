Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım nedeniyle ülkede büyük bir psikolojik çöküş yaşandığını, uyuşturucu bağımlılığında ciddi artış görüldüğünü yazdı.

Haberde, "Aralarında çok sayıda askerin de bulunduğu 2 milyon İsrailli psikolojik yardıma ihtiyaç duyuyor. Uyuşturucu bağımlılarının sayısında keskin bir artış yaşanıyor; aileler ve bütün topluluklar parçalanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Savaşın İsrail toplumunu zaten ciddi biçimde yıprattığına dikkati çekilen haberde, ülkedeki psikolog derneklerinin "bunun da ötesinde daha büyük bir psikolojik felaketin kapıda olduğu" uyarısında bulunduğu aktarıldı.



Travma mağdurları ile uzmanların; psikolog sayısındaki ciddi yetersizliğe dikkat çektiği, özellikle çatışmaların bitmesinin ardından bu sorunların belirgin şekilde arttığını vurguladığı bilgisine yer verildi. Ayrıca gelecek nesillerin bunun bedelini ağır ödeyeceği değerlendirmesinde bulunuldu.



Ülkedeki psikolojik danışmanlık ve tedavi hizmetlerinin zaten krizde olduğu, savaşın başlamasıyla bu durumun daha da kötüleştiği belirtildi.



Haberde görüşlerine yer verilen Klinik Psikoloji Uzmanı Prof. Mirav Roth, "Halkımızın büyük bir kısmı, iki yıl süren savaşın ardından huzursuzluk ve depresyon yaşıyor. Bunu her gün görüyoruz; şimdi ise her zamankinden daha fazla." ifadesini kullandı.

Roth, veri toplamaya başladıklarında ortaya çıkan tablo karşısında şok olduklarını belirterek, "Bağımlılık olasılığı denen bir kavram var. 2018'de her 10 kişiden biri bu kategorideydi. Bugün ise her 4 kişiden biri. Bu artış korkutucu." dedi.

İsrail'in Gazze'de işlediği katliam nedeniyle İsrail'deki ruh sağlığı seviyesinin tarihte görülmemiş biçimde kötüleştiği, Ulusal Sigorta Kurumu dahil bazı resmi kurumların psikolojik engellilik vakalarında artış uyarısında bulunduğu aktarıldı.



Haberde ayrıca Gazze'deki çatışma koşullarının İsrail ordusundaki intihar vakalarını da artırdığı kaydedildi.



İsrail devlet televizyonu KAN'ın verilerine göre, Gazze'ye saldırıların başladığı tarihten geçen ekim ayı sonuna kadar orduda 279 intihar girişimi kaydedildi; 36 asker ise intihar ederek yaşamına son verdi.

