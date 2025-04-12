Katliamlara karşılık verildi! Kassam Tugayları'ndan İsrail'e füze yağmuru

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

KASSAM TUGAYLARI: İSRAİL'İN SİVİLLERE YÖNELİK KATLİAMLARINA KARŞILIK İSRAİL'İ BİR DİZİ FÜZEYLE VURDUK

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Gazze Şeridi çevresinde İsrail işgali altındaki Nir Yitzhak bölgesini kısa menzilli füzelerle hedef aldık." ifadelerine yer verildi.

Kassam Tugayları, 6 Nisan'da da Gazze Şeridi çevresinde yer alan İsrail işgali altındaki Aşdod kentinin bir dizi roketle vurulduğunu duyurdu.

- İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise füzelerin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinden, Gazze sınırına yakın Nir Yitzhak, Sufa ve Hulit yerleşimlerine doğru fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin, füzeleri havada imha ettiği ifade edilerek, saldırılarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Amerikan basını, ABD, Mısır ve Katar'dan oluşan arabulucuların, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yeniden sağlanması için yürütülen müzakerelerde İsrail'in ayak sürümesinden rahatsız olduğunu ve İsrail'in net hedeflerinin olmamasının Washington yönetiminin sabrını zorladığını bildirdi.

Gazze Şeridi'nde 23 Mart'ta İsrail tarafından öldürülen Birleşmiş Milletler'e bağlı bir ajansın çalışanının da aralarında olduğu Gazze Şeridi'ndeki 15 ilk yardım ve sağlık personelinden geriye buruk hikayeler kaldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,4 milyondan fazla Filistinliyi sistematik olarak sudan mahrum bırakmaya devam ettiğini ve suyu "ölüm silahına dönüştürdüğünü" belirtti.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Filistinlilerden, bulundukları yerleri derhal terk etmelerini istedi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarına 76 gündür, Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırılarına ise 63 gündür devam ediyor

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına yanıt olarak, Gazze Şeridi sınırındaki İsrail yerleşim birimini füzelerle vurduğunu duyurdu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21 artarak 50 bin 933'e yükseldi.

İsrailli uzmanlar, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona erdirilmesi sonucuna da götürse İsrailli esirlerin geri getirilmesi için yapılan çağrıların artmasının siyaset kanadı ve orduyu zora soktuğunu ifade ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi

04:50 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan el-Mevasi bölgesindeki yerinden edilen Filistinlilerin kaldıkları çadırları hedef aldı

00:43 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi (Gazze Temas Grubu) Toplantısı sonucunda, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Nijerya, Bahreyn, Ürdün, Mısır, İrlanda, Norveç, Slovenya, İspanya, Çin ve Rusya tarafından kabul edilen ortak bildiri yayımlandı